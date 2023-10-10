逛全聯「1規則」女不知誤踩！客人結帳愣：很噁心 店員揭真相
全聯福利中心因為營業時間較長，加上生鮮食品、生活用品應有盡有，成為不少人補給生活品的首選之地。不過，近日卻出現有客人到全聯購物要結帳時，意外發現有顧客不知道全聯不能帶寵物進店，甚至該客人將狗狗放在共用的推車中，行為讓他感覺不適，貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「我以為這年頭12年國教實施的很完全，沒想到還有不識字的把寵物帶進全聯，還放在購物推車裡，有夠噁」只見貼出的照片中，一位女顧客正在結帳，旁邊還有一台推車，但推車上放的不是購物的東西，而是寵物狗，讓該網友看了認為非常不妥。
由於該店家在門口就已經有告示「禁止攜帶寵物（導盲犬除外）」，貼文曝光後，不少人紛紛回應「我自己有養狗，但也不能接受這樣。畢竟推車上會放一些裸裝蔬果.....」、「直接放在推車真的有夠不衛生....」、「裡面都放食物的地方，自私把狗放在裡面真的好髒啊」、「確實蠻不衛生的，誰知道你的狗有沒有有踩到什麼」、「老天鵝....飼主可以不要雷嗎？真的非常髒耶」。
而《NOWnews》也實際到信義區某間全聯查看，發現店門口確實有「禁止攜帶寵物」入內的告示，店員表示「每家店的規定本身有一定彈性規範，有一些門市有看過提供寵物籃可以放，但基本上因為全聯有販售生鮮蔬果，基於衛生疑慮，絕多數的門市都是禁止寵物入內的，還請消費者多多遵守規定」。
事實上，由於觀感問題，不僅全聯「禁止寵物入內」，許多賣場也都沒有開放寵物進入，畢竟賣場販售許多食物，存在衛生疑慮，有些客人認為帶寵物入內這樣並不適，業者其實很難兩全其美，顧客還是要遵守業者訂製的相關規範才行。