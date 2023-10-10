巷仔內／蔡英文演說回顧執政成績單　屢提「和平」再對北京釋善意

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由於即將卸任總統，蔡英文在這場演說中，如同繳交近8年的執政成績單，表現中規中矩、沒有太大新意。她在致詞中細數多項任內重要政績，包含潛艦國造、婚姻平權、年金改革、推動居主正義等，卻也坦承，在政策推動中，一定會有反對聲浪及爭議，呈現出謙卑態度。
就兩岸議題上，蔡英文在2021年國慶所拋出的「四個堅持」，最受各界關注，當時直接替兩岸主張定調，包含「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」等，然而當年被國民黨批評該主張觸犯憲法。
從2018年的「四不會」，指中國「試圖挑戰區域現狀」，到「四個堅持」、堅持主權不容侵犯，蔡英文談話不若以往態度強硬，並至少提到10次「和平」兩字，再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰，同時對北京遞出橄欖枝，呼籲「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。
雖然蔡英文親身釋出善意、向北京喊話，不過綜觀中共近來對台的強硬做法，包含共軍擾台不斷、禁止台灣農產品輸入、對台貿易壁壘調查延到明年總統大選前一天等，兩岸之間的主張與歧異，非一時片刻就能弭平，蔡英文「想像」中的兩岸互動，恐怕在下台之前也無法完成。