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巷仔內／蔡英文演說回顧執政成績單　屢提「和平」再對北京釋善意

▲蔡英文發表最後一次國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文發表最後一次國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

記者陳佩君／特稿

雙十國慶大會今（10）日上午在總統府前圓滿落幕，而這也是總統蔡英文任內最後一次國慶演說，除了細數7年來政績，也強調台灣在世界中的影響力，「世界因台灣而更好」；有鑑於兩岸近年來劍拔弩張態勢及選舉年到來，相較於往年，蔡態度放軟，數度強調「和平」重要性，要洗清外界「票投民進黨，青年上戰場」刻板印象。

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蔡英文上午出席「中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會」，並發表演講，這也是蔡英文任內最後一次雙十慶典，內容聚焦四部分，分別為「不前進就倒退，不奮進就被決定命運」、「感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革」、「7年厚實國力，台灣已是世界的台灣」、「自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好」。

由於即將卸任總統，蔡英文在這場演說中，如同繳交近8年的執政成績單，表現中規中矩、沒有太大新意。她在致詞中細數多項任內重要政績，包含潛艦國造、婚姻平權、年金改革、推動居主正義等，卻也坦承，在政策推動中，一定會有反對聲浪及爭議，呈現出謙卑態度。

就兩岸議題上，蔡英文在2021年國慶所拋出的「四個堅持」，最受各界關注，當時直接替兩岸主張定調，包含「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」等，然而當年被國民黨批評該主張觸犯憲法。

從2018年的「四不會」，指中國「試圖挑戰區域現狀」，到「四個堅持」、堅持主權不容侵犯，蔡英文談話不若以往態度強硬，並至少提到10次「和平」兩字，再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰，同時對北京遞出橄欖枝，呼籲「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。

雖然蔡英文親身釋出善意、向北京喊話，不過綜觀中共近來對台的強硬做法，包含共軍擾台不斷、禁止台灣農產品輸入、對台貿易壁壘調查延到明年總統大選前一天等，兩岸之間的主張與歧異，非一時片刻就能弭平，蔡英文「想像」中的兩岸互動，恐怕在下台之前也無法完成。

▲蔡英文對台下比出讚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文對台下比出讚的手勢。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

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