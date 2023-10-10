星巴克「客消失1小時」沒回來！桌上筆電沒被偷 眾嘆：治安真好
星巴克因為空間寬敞加上有文青氣息，不少人都會拿著電腦或者到星巴克點杯咖啡坐著辦公、讀書，不過這也讓佔位事件時有所聞。近日一位網路作家到星巴克消費時，發現鄰近的兩名女還將筆電留在座位上，接著人就消失超過1小時沒回來，但是筆電仍完好如初的放在桌上，讓她驚呼「台灣治安真是好」，貼文反而引起不少人感嘆。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「快樂雲，旅行看世界」日前在臉書貼文，表示自己某天下午到星巴克消費，目擊兩位女孩把筆電和包包留在座位上，離開長達1個多小時，結果回座位時，東西都沒有遭竊，讓她表示「嗯....世界上有幾個城市，可以在咖啡館放著電腦跟包包就離開的呢？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「這樣佔位……真的只有台灣人做的出」、「這樣的行為真的不OK，真正需要座位的人反而沒座位」、「我倒是覺得這樣好沒公德心」、「這情況超級多，其實蠻正常」、「很多客人消費後被迫罰站，物品佔位看多了」、「我也曾經看過兩個學生放書佔位，去吃完午餐兩小時才回來」。
不過，也有人認為確實在台灣治安這樣算好「在巴黎，電腦離開視線一分鐘不到就被整台ㄎㄧㄤ走了」、「在歐洲地區，電腦馬上就會消失了，這樣要說台灣治安好也是沒錯啦.....」、「這應該是台灣特有的治安良好狀況，放在歐洲的幾個大城市連放在背包都會被偷」而該則貼文引來6.4萬讚，突破4600則留言，就可以看出這個行為在台灣共鳴感有多高！