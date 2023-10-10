台灣在國際已不可或缺！蔡英文國慶演說3大重點看這裡

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黨政人士提到，現在的台灣，不僅在高科技等許多領域都不可或缺，同時更重要的，在區域上、在國際上，台灣已是不可或缺的一員，而國際各界皆相當關心台灣緊接著將進行的總統大選，因此，蔡英文今年的講話，也著力在讓國際社會知道，台灣在作為區域負責任一份子的角色上，堅定而穩健的立場。
黨政人士說，蔡英文今年國慶講話，在區域與兩岸事務上有三個主要的重點。第一、最重要的，是對台灣在協力區域安全穩定上的再保證。該人士指出，蔡英文代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次陳明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴，這不只是她個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持的發展軌道。
其次，在兩岸關係上，蔡英文再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。黨政人士說，這一方面期待北京當局走上有助於現狀穩定、和平的軌道，另一方面也在確保主權和民主自由的同時，在尊重歷史事實下，持續建構和平穩定的兩岸關係，這點，也是台灣作為國際社會一員所願意承擔的責任。
最後，台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」。黨政人士說，蔡英文特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致，特別在台灣面對威權風險的各種挑戰下，這應該是不分朝野政黨，對國家的共同責任。
黨政人士提到，今年是蔡英文執政最後一年，蔡政府過去7年多落實種種改革、推動各項政策讓國家在各方面都更進一大步，國力更強了，然而，施政也有不盡如人意之處，民主國家的執政者須以民意為依歸，應持續朝讓台灣更好的目標努力邁進，盡力讓更多人民滿意，因此，蔡英文期許在明年520後，國家要繼續前進，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。