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台灣在國際已不可或缺！蔡英文國慶演說3大重點看這裡

▲蔡英文發表最後一次國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文發表最後一次國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

記者陳佩君／台北報導

國慶典禮今（10）日圓滿落幕，總統蔡英文發表任內最後一次國慶演說，向國民說明7年多以來，台灣在各方面的進展。黨政人士於會後分享，今年國慶有三項重點，包含「對台灣在協力區域安全穩定上的再保證」、再次揭櫫和平是兩岸的唯一選項，以「維持現狀」作為各方的最大公約數、朝野對內競爭，對外團結一致。

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黨政人士表示，對蔡英文來說，這是她向國民說明過去7年多以來，台灣在各方面的進展，向國民報告台灣如何從7年前的台灣，成為現在受到國際注目，例如整體GDP規模，從2016年的17.5兆，到今年即將突破23兆，股市總值也有倍數的成長；特別在這幾年全球飽受經濟停滯，及通膨所苦的局勢下，台灣這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。

黨政人士提到，現在的台灣，不僅在高科技等許多領域都不可或缺，同時更重要的，在區域上、在國際上，台灣已是不可或缺的一員，而國際各界皆相當關心台灣緊接著將進行的總統大選，因此，蔡英文今年的講話，也著力在讓國際社會知道，台灣在作為區域負責任一份子的角色上，堅定而穩健的立場。

黨政人士說，蔡英文今年國慶講話，在區域與兩岸事務上有三個主要的重點。第一、最重要的，是對台灣在協力區域安全穩定上的再保證。該人士指出，蔡英文代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次陳明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴，這不只是她個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持的發展軌道。

其次，在兩岸關係上，蔡英文再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。黨政人士說，這一方面期待北京當局走上有助於現狀穩定、和平的軌道，另一方面也在確保主權和民主自由的同時，在尊重歷史事實下，持續建構和平穩定的兩岸關係，這點，也是台灣作為國際社會一員所願意承擔的責任。

最後，台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」。黨政人士說，蔡英文特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致，特別在台灣面對威權風險的各種挑戰下，這應該是不分朝野政黨，對國家的共同責任。

黨政人士提到，今年是蔡英文執政最後一年，蔡政府過去7年多落實種種改革、推動各項政策讓國家在各方面都更進一大步，國力更強了，然而，施政也有不盡如人意之處，民主國家的執政者須以民意為依歸，應持續朝讓台灣更好的目標努力邁進，盡力讓更多人民滿意，因此，蔡英文期許在明年520後，國家要繼續前進，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。

▲國慶典禮今（10）日圓滿落幕。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲國慶典禮今（10）日圓滿落幕。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

 

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