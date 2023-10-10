收假日湧現北返車流！國5車多擁塞 國慶煙火路段塞到夜間
國慶連假即將結束，交通部高公局指出，目前雪山隧道與宜蘭到頭城路段已有車多擁塞情況，南投到后里因接近國慶煙火施放地點，因此車流量大的情況可能持續到夜間，南區左營端較容易有車流量大情況，其餘幾個車流量較大路段，可能持續到晚間8點左右。
記者林志怡／台北報導
高公局國道預報員張耿宗表示，截至今天下午3點為止，國道全線交通量為49.8百萬車公里，比108年同期少，但國5北上通過量超過2.4萬輛次，跟108年同期接近，且雪山隧道與宜蘭到頭城路段有車多擁塞情況，但除新竹、鶯歌系統車流量較大，其餘北區、中區、南區行車狀況大致正常。
張耿宗說，今天是連假最後一天，車流相對較大、較容易壅塞主要是發生在北向，國1北上苗栗到湖口路段、國3北向關西到大溪路段，車流量大情況持續到晚上8點，國5車流量從早上9點持續到晚上7點、8點左右。
中部地區北上車流量較大路段方面，張耿宗指出，包括國3北上的苑里到香山、國4西向的潭子系統到豐勢、國6的舊鎮到霧峰、國1的西螺到埔鹽、南投到后里、國3的竹山到中興、草屯到霧峰、龍井到大甲，會有車流量較大情況。
此外，張耿宗提醒，南投到后里接近國慶煙火施放地點，因此車流量大的情況可能持續到夜間，南區左營端較容易有車流量大情況。