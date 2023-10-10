聽完蔡英文演講很感動！賴清德：執政不會十全十美　會即時檢討

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賴清德提到，蔡英文在演說中，表述了她對台海和平穩定的核心理念，他非常認同蔡英文所提出的路徑，包含讓台灣成為世界的台灣，並以民意共識團結朝野，就更能自信沉穩地面對中國，發展雙方可接受的互動基礎，為兩岸的未來創造和平共存的條件，甚至，讓兩岸都能成為區域和平穩定的貢獻者。
賴清德也認為，民主力量要團結、國家朝野要團結、世界民主陣營要團結，他會延續蔡英文的「四個堅持」維持兩岸現狀，並以「四大支柱」維護台海及區域的和平穩定。
賴清德強調，「無論你是台灣派，還是中華民國派，我們都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式」。
賴清德提到，蔡英文清楚闡述了這7年多來的挑戰與成果，回顧這幾年執政，要感謝非常多的國民，無論是支持配合、包容諒解、甚至是批判鞭策他們施政的人，都是執政團隊和台灣前進的動力，「執政的過程不會是一帆風順、也不會是十全十美，但我們會即時檢討，即時調整」。
賴清德說，7年多來，執政團隊扛住壓力，讓國家在改革中前進，未來，他也會在蔡英文的執政基礎上，因應台灣面臨的新挑戰，推動「國家希望工程」，將變遷的局勢，化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。