現身國慶會場！邰智源、阿部瑪利亞「一日系列」化身禮賓人員

聽完蔡英文演講很感動！賴清德：執政不會十全十美　會即時檢討

▲蔡英文、賴清德出席國慶典禮。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文、賴清德出席國慶典禮。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

記者陳佩君／台北報導

中華民國國慶大典今（10）日上午圓滿落幕，對於總統蔡英文最後一次國慶演說，副總統暨民進黨總統參選人賴清德直言「內心很感動」，而他非常認同蔡英文所提出的路徑，包含讓台灣成為世界的台灣等，未來他會在蔡英文的執政基礎上，因應台灣面臨的新挑戰，推動「國家希望工程」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
結束國慶典禮後，賴清德在臉書指出，做為負責任、穩定發展的執政黨，他們從來沒有忘記自己的使命與價值，也因為2300萬台灣人民的共同努力，台灣無疑已經走在正確的道路上前進。

賴清德提到，蔡英文在演說中，表述了她對台海和平穩定的核心理念，他非常認同蔡英文所提出的路徑，包含讓台灣成為世界的台灣，並以民意共識團結朝野，就更能自信沉穩地面對中國，發展雙方可接受的互動基礎，為兩岸的未來創造和平共存的條件，甚至，讓兩岸都能成為區域和平穩定的貢獻者。

賴清德也認為，民主力量要團結、國家朝野要團結、世界民主陣營要團結，他會延續蔡英文的「四個堅持」維持兩岸現狀，並以「四大支柱」維護台海及區域的和平穩定。

賴清德強調，「無論你是台灣派，還是中華民國派，我們都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式」。

賴清德提到，蔡英文清楚闡述了這7年多來的挑戰與成果，回顧這幾年執政，要感謝非常多的國民，無論是支持配合、包容諒解、甚至是批判鞭策他們施政的人，都是執政團隊和台灣前進的動力，「執政的過程不會是一帆風順、也不會是十全十美，但我們會即時檢討，即時調整」。

賴清德說，7年多來，執政團隊扛住壓力，讓國家在改革中前進，未來，他也會在蔡英文的執政基礎上，因應台灣面臨的新挑戰，推動「國家希望工程」，將變遷的局勢，化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

國慶講稿有和賴清德討論！蔡英文明年選後將邀各政黨會談

台灣在國際已不可或缺！蔡英文國慶演說3大重點看這裡

巷仔內／蔡英文演說回顧執政成績單　屢提「和平」再對北京釋善意

「施政有所成就也有不盡人意之處！」　蔡英文國慶演講細數政績

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞