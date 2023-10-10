另一種以巴衝突！西方、中東街頭各自湧現以色列與巴勒斯坦支持者

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然而，根據《衛報》、《美國之聲》等外媒報導，以巴衝突不僅掀起中東地區的區域危機，就連西方國家也出現「支持以色列」與「聲援巴勒斯坦」兩種聲浪。在中東地區，包含伊朗、土耳其、埃及、黎巴嫩、敘利亞等國家，從7日突襲行動開始時，就有大批民眾上街歡呼揮舞巴勒斯坦國旗，要求政府「派兵協助哈馬斯」，並高舉反對以色列國旗。
在澳洲雪梨，支持巴勒斯坦人的組織也吸引數百人參加集會，呼籲澳洲切斷與以色列的關係，批評以軍在加薩走廊大規模轟炸行為，支持者高呼「當巴勒斯坦被占領時，反抗就是正義的」，英國的以色列使館附近也被示威者環繞，他們燃放煙火，聚集了數千名支持巴勒斯坦的示威者在使館外舉行抗議活動，高呼「沒有辦法和平改變中東」。
在美國紐約、亞特蘭大、舊金山等多個城市也有上千名示威者走上街頭，與美國民主社會主義者（DSA）紐約分會、巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）等多個支持巴勒斯坦的組織，在以色列領事館外集會示威。在紐約聲援巴勒斯坦的示威者高喊要美國政府結束對以色列的所有援助，「不要再為以色列的罪行支付任何一分錢」。
與會者之一，40歲的摩根·巴西奇斯（Morgan Bassichis）堅稱，「作為美國人，我們的職責是讓政府停止資助以色列」，他說自己堅定支持巴勒斯坦解放運動，「我認為該地區的所有暴力都是源於以色列種族隔離政策。」
然而在另一頭，親以色列的遊行者也進行相應示威，盼在以色列對巴勒斯坦施以報復時給予支持。紐約州州長凱西·霍楚爾（Kathy Hochul）抨擊位於曼哈頓的巴勒斯坦集會示威，「令人憎惡和道德上反感」；美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在舊金山的一座猶太教堂中，與當地官員舉行一場猶太社區集會，帶領數百名社區成員向以色列表達支持，並譴責恐怖主義。
曼哈頓的街道兩頭分別有親以與親巴的示威者，雙方相隔不遠產生多次對峙，而警察則站在馬路中央維持秩序保持距離。
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