峮峮獨自現身KID婚禮！甜笑祝福「我愛老婆」　庹宗康笑催第二胎

藝人KID今（10）日風光在東方文華酒店補辦婚禮，現場眾星雲集，啦啦隊女神峮峮就帶著口罩，獨自現身，甜甜的笑容對著鏡頭獻上祝福，「我愛老婆！」展現與KID夫婦友好的交情，被問到禮金多少？峮峮高EQ回應：「是一個吉利的數字！」綜藝大哥庹宗康也以「2個孩子的爸」身分，催促KID趕緊生下第二胎，面對鏡頭侃侃而談，大方祝賀。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲庹宗康笑著催促KID，趕快生下第二胎。（圖／記者鄭孟晃攝影）除了峮峮以外，小鬼的妹妹與妹婿也現身，面對鏡頭低調快閃。女星曾莞婷則是以一套黑色露背禮服出席，火辣的身材再度驚豔群眾。與KID互稱兄妹的鬼鬼吳映潔，被問到紅包時則笑說，「談錢傷感情！」接著快步走進婚禮現場。此外，許久未露面的梁云菲也帶著男友甜蜜現身，大方分享戀情持續1年多，對於未來仍在努力中，在現場不斷放閃。▲▼曾莞婷依舊走火辣又性感的風格，露背禮服出席婚禮來力挺KID。（圖／記者鄭孟晃攝影） ▲小鬼的妹妹（右）、妹婿低調現身。（圖／讀者提供）▲跟KID互稱兄妹的鬼鬼，也是快步走進婚禮現場。（圖／記者鄭孟晃攝影）▲演藝圈的「黃金單身漢」小鐘，面對鏡頭依舊有說有笑。（圖／記者鄭孟晃攝影）▲歌手魏如昀與老公帶著笑容，快速步進婚禮現場。（圖／記者鄭孟晃攝影）▲前陣子才剛發行單曲的張棋惠盛裝出席，顯現與KID的交情十分要好。（圖／記者鄭孟晃攝影）▲許久未公開露面的梁云菲（左）與男友甜蜜現身，交往1年多的他們，坦言目前還在努力中。（圖／記者鄭孟晃攝影）▲女星何美（右）帶著帥氣的美國男友Cody出席。（圖／記者鄭孟晃攝影）KID砸百萬娶回嬌妻！超萌花童搶走老爸風采 水某絕美婚紗照曝光溫妮、李玉璽分手4年後尷尬同台！一前一後赴KID婚禮 互動對話曝婁峻碩帥氣挺KID婚禮「豪砸5位數禮金」！焦凡凡甜蜜同台無償演出KID今補辦婚宴！吳宗憲催淚喊「看著你從孩子變父親」 惹哭3萬人