太子爺聖誕前 各路太子爺出籠

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台灣目前有各式各樣的太子爺，有人統計至少將近二十種，除正統的中壇元帥之下，還有九龍太子、金龍太子，台中南屯的聖善堂還有一尊三頭八臂太子和最特殊的北巡二太子。
據了解，太子爺系統分成靈山和純道教系統，後者就是三太子，頂多再分成大太子、二太子，也就是封神中李靖的三位太子金叱、木叱和哪叱。靈山系統就多了，九龍、金龍太子都屬這個系統。
台中聖善堂每年中壇元帥聖誕前都會把堂內的所有太子爺，包括三太子、九龍太子、金龍太子等，請到玉皇宮過爐進香，其中一尊三頭八臂太子，據了解，哪叱在封神榜中常會化身為武功高強的三頭八臂，眼觀三面、耳聽八方，八隻手各執兵器，斬妖除魔，其實就是哪叱的化身，只是世上少見。
另一尊較受爭議的太子爺就是北巡二太子，就是俗稱的流氓太子，最近多尊流氓太子到玉皇宮開光，主因傳說祂是玉皇上帝殿前將軍。但很多人都誤解「流氓太子」的神義，根據嘉義布袋開基祖廟「紫微殿」對流氓太子下的定義：「北巡二太子」因其對於擾亂人間之無形鬼魂，作風會像流氓般的強勢彪悍，故有「流氓」之名，倒不是說祂是氓的化身。
但一些玩宮廟的人誤解其義，最近有一位自稱是流氓三太子乩身的小女生，以喝酒、抽煙、吃檳榔的「鱸鰻」行逕開光，自稱是神明附體所為，平常本人無此習慣，如此一來無異是陷神明於不義。若依此論調，下次降駕要吸毒、開槍也是神明旨意，這樣等於在汙陷神明。
流氓太子因其對要收服的世間諸惡手法比較強悍火暴，故其造型，包括頭髮、眉毛、嘴唇都是紅色，代表其剛烈的性格。左手持劍、右手持三太子制式武器火尖槍，左右腳各踩紅綠色「降服小鬼」，都是其特色。
北巡二太子，並非普羅大眾所認知的中壇元帥三太子系統，台灣很多年輕人都拜之，是一尊很現代化的神明，除了對無形邪惡不手軟之外，還擅於處理青少年與家人之間的溝通問題，也是一尊能調和親子關係的神明。