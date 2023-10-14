金鐘58／ 蔡昌憲出道14年跨界影視歌都不精　熬過低潮吐內心糾結

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一路看他到現在，星途算是挺順遂，似乎也沒遇過特別低迷的狀態，不過對他來說，職業生涯還是有個低潮期，「某一段時間，我什麼事都做，但都沒有特別好、作品的量也沒有很多，曾經有這樣的糾結，但機會來了就還是做。」他在11年前已經因為主持紅毯被罵爆，這次再接下金鐘紅毯主持的挑戰，那感覺像是「球來就打」，就算又不受觀眾喜愛，但他已經比以前還要堅強了。
聊到劇中一幕，他硬被當作賊，處於弱勢狀態只能吞下滿腹委屈，蔡昌憲接著透露小時候被誤會的陰影。正港貢寮人出身的他，家中從事養殖業，一般人視為珍貴食材的鮑魚，對他來說其實沒什麼，但小時候總被認為是富家子弟。在小學4年級時，他被高年級學長冠上莫須有的罪名，直指他弄壞跳高墊，「他們全都嫁禍在我身上」。
事隔多年，他講著講著還餘悸猶存，訴說著主任找他詢問的狀況，「我那時候超可憐，就是一邊哭一邊說我沒有，是他們弄的，我完全沒弄，我就會很氣但又不知所措，這是我第1次被冤枉，印象很深刻 ！」後來有目擊證人看他可憐，挺身而出替他澄清，才能讓他洗清罪名。
蔡昌憲是家中獨子、上有3個姊姊，坦言或許家中都是女孩子，內心確實比較柔軟，想到那時候被誣賴的事，他又說道：「我真的哭到，連身邊的同學都跟我一起哭，感染力很強，讓他們跳出來跟我一起哭！」
談起家中養殖業，他會賣手工水餃就是為了老爸，否則賣了4年都沒賺錢，遠遠不及他推出的情趣用品，「因為為了我爸，不然我就收起來了」，但也因為這份孝心，讓蔡昌憲能一直撐下去，否則他老實說：「當老闆真的很難，難賺錢也難溝通，還要維持品牌，所以我沒有辦法全心全意做，比較是主導，然後請人幫忙。」
手工水餃最難的部分就是無法量產，而且手包真的成本太高，蔡昌憲透露：「要花心思，但我團隊不夠，沒有辦法有足夠的錢去養這些人，再加上之前代工廠也是有一些問題。」現在他正在做轉型，開發他們東北角在地海鮮食材，還是希望能繼續做下去。
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