亞運崛起新勢力／終點前爆衝連中國轉播都語塞 輕艇代表隊成黑馬
杭州亞運會落幕，中華隊拿下19面金牌、20面銀牌、28面銅牌，排列在所有國家當中第6名，追平1998年曼谷亞運的紀錄，而其中輕艇代表隊堪稱是最大黑馬，不僅拿下隊史首金，而且好事成雙。
記者廖聿偉/綜合報導
中華隊好手賴冠傑在輕艇競速男子C1-1000公尺決賽，上演神逆轉戲碼，從第5名急起直追，並在終點前250公尺逆勢殺出，以些微差距奪下金牌，成為中華隊史上首次在輕艇項目奪牌的男子選手，且就是一面金牌，寫下歷史新頁。
本次杭州亞運輕艇競速男子C1項目有不少名將，包括世錦賽銀牌中國季博文、雅加達亞運銅牌伊朗Mohammad Nabi Rezaei和仁川亞運金牌哈薩克Timofey Yemelyanov，相對賴冠傑沒沒無聞，只能在夾縫中求生存，賽前他預估排名是第3或第4，未料卻爆冷封王。
比賽前1000公尺，賴冠傑的位置都處於中、後段，在第5名左又排迴，直到最後500公尺他才衝到第3，而最後250公尺靠意志力逆轉摘金，連中國轉播單位都語塞，不知道賴冠傑是何方神聖。
中華隊女將「豬排」張筑涵則是四度叩關亞運，今年總算登峰造極，在杭州亞運輕艇標竿女子K1決賽擊敗中國強敵，零失誤摘金，寫下歷史紀錄。
30歲的張筑涵是本屆亞運輕艇標竿女子K唯一預賽和決賽都沒有失誤被罰秒的選手，用完美表現摘金，實至名歸。