以巴衝突下更顯急迫！麥卡錫「剛被罷免」改口稱願再出任美眾議長
美國聯邦眾議院上週二（3日）舉行投票，前眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長，當時他對此表示將不再競逐議長席位，但過了一週他如今改口稱願意再度出任議長，只是「決定權不在我，而是需要共和黨同志做出決定」。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈馬斯（Hamas）宣戰後，也引發要求美國提供更多軍事援助的呼聲，美國聯邦眾議院共和黨選出新議長的壓力更增。綜合美媒報導，美國國會暫時由麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）暫時擔任代理議長，但新議長未出爐前，無法通過任何對以色列的新援助。
以巴衝突升級之際，共和黨元對於眾議院議長人選尚未達成共識。此前，麥卡錫在受罷免當天稱沒有意願再次競逐議長，不過9日他受訪時又改口稱，在共和黨同志做出決定時，他願意再出任眾議長一職；同時他也批評黨內提案罷免他的佛羅里達州眾議員蓋茲（Matt Gaetz）與其他少數極右派，「我有96%的眾院共和黨人支持，但卻被4%共和黨人聯手民主黨罷免，這種行為是不對的」。
眾議院共和黨人預計將於10日召開閉門會議，聽取議長候選人發言，並於11日投票選出提名人。眾院可能會在本週稍晚投票，選出前議長麥卡錫的繼任者。