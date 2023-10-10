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國慶連假最後一天阿滴不忍了！上街舉牌說「4件事」　2萬人爆共鳴

▲今（10）日阿滴也在臉書粉專上，分享自己國慶連假最後一天的行動，就是上街舉牌呼籲「4件事」。（圖／取自阿滴臉書）
▲今（10）日阿滴也在臉書粉專上，分享自己國慶連假最後一天的行動，就是上街舉牌呼籲「4件事」。（圖／取自阿滴臉書）

記者潘毅/綜合報導

台灣百萬YouTuber「阿滴」都省瑞，過去拍攝英語教學影片闖出名氣，幽默個性也圈粉無數。今（10）日阿滴也在臉書粉專上，分享自己國慶連假最後一天的行動，就是上街舉牌說出「4件事」，照片曝光立刻掀起上萬名網友的共鳴。

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▲阿滴今（10）日在臉書粉專上提到，自己被朋友問到「你連假最後一天要幹嘛？」他直接以實際行動回答。（圖／取自阿滴臉書）
▲阿滴今（10）日在臉書粉專上提到，自己被朋友問到「你連假最後一天要幹嘛？」他直接以實際行動回答。（圖／取自阿滴臉書）
現年34歲的阿滴，是台灣最具知名度的YouTuber之一，頻道阿滴英文擁有277萬訂閱者，以輕鬆有趣的英文教學方式，深獲粉絲的喜愛。他的親妹妹滴妹也在3年前擴展手搖飲品牌「再睡五分鐘」，目前全台已經有12家分店，副業相當成功。

而阿滴今（10）日在臉書粉專上分享，自己被朋友問到「你連假最後一天要幹嘛？」他決定直接以實際行動當作回答，貼出4張照片，只見阿滴手持自製的紙箱牌子，上頭依序寫著「暴雷的人應該要被抓去關」、「你不是內向，你只是懶得出門」、「說自己不會再喝酒的人，都嘛喝醉多」、「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」。

▲阿滴上街舉牌說出真心話。（圖／取自阿滴臉書）
▲阿滴上街舉牌說出真心話。（圖／取自阿滴臉書）
阿滴在連假最後一天，決定不忍了，手寫告示牌並上街公開這4段真心話的舉動，短短發出2小時，就吸引超過2萬名網友的共鳴：「最後一天有夠充實 各種大實話」、「堅決支持神奇寶貝」、「真的，說不喝的都嘛喝最多」、「我也喜歡神奇寶貝」、「怎麼每個都我的心聲貝」、「竟然在東門站」、「我也覺得應該要叫神奇寶貝」。

▲阿滴手持自製的紙箱牌子，上面依序寫上各種真心話。（圖／取自阿滴臉書）
▲阿滴手持自製的紙箱牌子，上面依序寫上各種真心話。（圖／取自阿滴臉書）

 


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