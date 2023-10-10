國慶連假最後一天阿滴不忍了！上街舉牌說「4件事」 2萬人爆共鳴
台灣百萬YouTuber「阿滴」都省瑞，過去拍攝英語教學影片闖出名氣，幽默個性也圈粉無數。今（10）日阿滴也在臉書粉專上，分享自己國慶連假最後一天的行動，就是上街舉牌說出「4件事」，照片曝光立刻掀起上萬名網友的共鳴。
記者潘毅/綜合報導
現年34歲的阿滴，是台灣最具知名度的YouTuber之一，頻道阿滴英文擁有277萬訂閱者，以輕鬆有趣的英文教學方式，深獲粉絲的喜愛。他的親妹妹滴妹也在3年前擴展手搖飲品牌「再睡五分鐘」，目前全台已經有12家分店，副業相當成功。
而阿滴今（10）日在臉書粉專上分享，自己被朋友問到「你連假最後一天要幹嘛？」他決定直接以實際行動當作回答，貼出4張照片，只見阿滴手持自製的紙箱牌子，上頭依序寫著「暴雷的人應該要被抓去關」、「你不是內向，你只是懶得出門」、「說自己不會再喝酒的人，都嘛喝醉多」、「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」。
阿滴在連假最後一天，決定不忍了，手寫告示牌並上街公開這4段真心話的舉動，短短發出2小時，就吸引超過2萬名網友的共鳴：「最後一天有夠充實 各種大實話」、「堅決支持神奇寶貝」、「真的，說不喝的都嘛喝最多」、「我也喜歡神奇寶貝」、「怎麼每個都我的心聲貝」、「竟然在東門站」、「我也覺得應該要叫神奇寶貝」。