郭台銘才稱「連署超過5、60萬份」下秒又否認 黃士修澄清致歉了
鴻海創辦人郭台銘投入總統大選，目前正在進行獨立參選連署，日前宣布已達到門檻，超過30萬份，今（10）日下午，郭台銘走訪中和連署站時在致詞中提到談判籌碼拿到100萬份連署書就好談，「我若連署5、60 萬份，現在已經超過了」，我去談判人家不理我，只是會後被問及是否已連署達5、60萬份卻遭否認，對此，郭辦發言人黃士修晚間回應「在表達上有些誤會，非常抱歉」。
記者林莞茜／綜合報導
郭台銘今日在致詞時表示「團結在野力量」，若能拿出100萬份連署書，他就好談了，連署數字不夠，他需要得到各位支持才有去談判籌碼，「我若連署5、60萬份，現在已經超過了，我去談判，人家不理我」。只是會後被問到連署達5、60萬份，郭台銘卻否認，回應「你不要解讀我講的，我沒有講過這個話」引發質疑。
對此，黃士修晚間回應，郭台銘是假設性語氣，「要是我們已經超過50萬去談判，人家不理我們，代表籌碼還不夠」，而郭台銘受訪否認的部分，是指「人家不理我們」這件事，目前還沒發生，雙方都有表達跟語意上的誤會。
黃士修也說，連署門檻已過，這幾天連署仍誒長熱絡，尤其國慶連假快閃活動，民眾反應非常踴躍，但話鋒一轉，黃士修再次強調，所有收進來的連署書，一樣是按照SOP ，入庫、盤點、核查與勾稽後，才會對外說明。