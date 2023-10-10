亞運成績統計／F16伴英雄凱旋歸　中華隊19金20銀28銅、排名第6

亞運五大鐵牌／好遺憾！世界最遙遠的距離　頒獎台就在眼前卻無緣

▲第四名的選手無緣頒獎台，但仍值得尊敬和掌聲。（圖/達志影像/美聯社）
▲第四名的選手無緣頒獎台，但仍值得尊敬和掌聲。（圖/達志影像/美聯社）

記者廖聿偉/綜合報導

2022年杭州亞運會落幕，中華隊拿下19面金牌，追平1998年曼谷亞運的最佳紀錄，但有風光時刻，就有失落的一群，《NOWnews》也替讀者整理出本屆五大「鐵牌」，他們離頒獎台只差咫尺之遙，雖然無緣，仍值得掌聲和尊敬。

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各大比賽前三名分為金、銀、銅牌，而第四名無緣站上頒獎台，因此形容是「鐵牌」。

▲我國划船好手黃義婷引退，將以人妻身分開啟第二人生。（圖／體育署提供）
▲我國划船好手黃義婷引退，將以人妻身分開啟第二人生。（圖／體育署提供）
黃義婷亞運最後一舞　遺憾退休

台灣划船好手黃義婷在此次杭州亞運單人雙槳項目雖殺入決賽，可惜最後只拿下第四名，無緣站上頒獎台。現年33歲的她也宣布將結束17年的選手生涯。

黃義婷是台灣女子划船第一把交椅，生涯曾在全運會寫下空前六連霸紀錄，2018雅加達拿下生涯首面亞運銀牌，並在亞洲賽艇錦標賽累積奪下3銀1銅，亞青及東亞運也都有銀牌進帳。如今黃義婷決定引退，此次杭州亞運確定是她國際賽最後一舞。

▲「證件妹」吳佳穎。（圖／中華奧會提供）
▲「證件妹」吳佳穎。（圖／中華奧會提供）
兩度第四名　「證件妹」吳佳穎最悶

上屆雅加達亞運中華隊席捲2金、1銀、1銅的中華射擊隊，本屆表現大幅下滑，最終只拿下1銅，其中「證件妹」吳佳穎最悶，在個人和女子團體25公尺都拿下第4名，所幸在女子團體10公尺摘銅，稍微彌補遺憾。

▲中華男籃年輕世代出戰杭州亞運，拿下平上一屆成績的第四名，表現可圈可點，但也有需要加強的部份。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃年輕世代出戰杭州亞運，拿下平上一屆成績的第四名，表現可圈可點，但也有需要加強的部份。（圖／特派記者葉政勳攝）
中華男籃兩度不敵中國　仍追平上成績

中華男籃在本屆杭州亞運打敗強敵日本，振奮人心，可惜連續不敵約旦和中國，最終拿到第4名，雖小有遺憾，但仍追平上一屆成績。

中華隊過去在亞運曾在1954年在馬尼拉、1958年在東京分別拿到兩面銀牌，上屆亞運取得第4名，則是自1970年曼谷亞運後的最佳成績，以一支年輕球隊來說，已經算是可圈可點。

▲中華「跨欄正妹」張博雅則以13秒31排名第4，與頒獎台擦肩而過。（特派記者葉政勳攝）
▲中華「跨欄正妹」張博雅則以13秒31排名第4，與頒獎台擦肩而過。（特派記者葉政勳攝）
受中國偷跑影響　「跨欄正妹」張博雅第四收尾

杭州亞運田徑女子100公尺跨欄項目，中華隊「跨欄正妹」張博雅在預賽跑出13秒10成績，突破生涯最佳成績，以分組第2、總排名第4晉級決賽。可惜決賽受到中國人氣運動員「田徑女神」吳艷妮因起跑過早影響，節奏被打亂，最終還是以第4名收尾。

比較可惜的是原本排名第5的張博雅，若吳艷妮和印度Yarraji都被判定失格，張博雅將能拿下銅牌，但印度Yarraji申訴成功，僅吳艷妮資格被取消，張博雅無緣頒獎台。

▲杭州亞運今日進行舉重女子76公斤級賽事，我國好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤三項都破全國紀錄。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運今日進行舉重女子76公斤級賽事，我國好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤三項都破全國紀錄。（圖／中華奧會提供）
三破全國仍1公斤惜敗　陳玟卉好遺憾

台灣舉重好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤三項都破全國紀錄，然而最終仍無法拿下獎牌，排名第四，賽後她十分失望、還一度哽咽。但其實陳玟卉距離銅牌也只有1公斤之差，最終讓南韓金秀炫超車。

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