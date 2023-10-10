35歲王傑帥到沒朋友！珍貴膠捲底片重見天日　集資修復浪子的溫柔

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘重威原本最擔心的是藝人肖像授權，沒想到過程比想像的順利，首先授權的是旅居加拿大的王傑，這次曝光的照片就是王傑剛剛移民加拿大時，特別請潘重威從台灣飛到他溫哥華新居所拍攝的，包括他自家的牧場等，王傑當年還細心安排了所有自駕行程，包括開車來回就要4個小時的惠斯勒山（Whistler Mountain）的雪場、還有煤氣鎮（Gastown）的百年地標蒸汽鐘、英格麗海灣（English Bay）等等，每一幀照片拍的都是王傑的心情自傳，讓人得以一窺王傑35歲那年在溫哥華的生活點滴，修復25年前未曝光的底片，耗費不少資金心力，但重拾美好記憶卻是無價。
潘重威憶起當年在溫哥華拍攝過程，尤其記得當時天冷，他和助理一行人在後巷拍王傑，因當年拍照都是用膠捲，潘重威必須等助理換好片盒才能再拍，於是把攝影機先藏進大衣內保暖，沒料到遭附近居民報警，稱後巷有人械鬥，誤認潘重威藏在大衣腋下的攝影機是槍，還好警察看到鏡頭和眾人一番解釋後危機解除；另外特別的還有拍王傑的愛馬，那是王傑在自家牧場飼養的馬，只是王傑愛馬心切，因為下雪天冷怕馬兒凍傷，王傑特地在馬房裝足了暖爐，反而不小心把馬兒烤到熱死了，後來還因此被加國政府罰錢，關掉馬房，使得王傑也不再養馬，這組馬房照便成了王傑永遠的回憶。
現今隱居加拿大過著鄉野生活的王傑，一聽到老友想為《你的青春也是我的青春》開攝影展，二話不說大力支持，同時也了解底片修復好到攝影開展的工程很不容易，王傑毫無條件只希望辦展能成功，籌資過程是一次讓大眾參與其中的機會，王傑一直以來都是為粉絲和樂迷而存在，現在，他希望通過音樂和影像，回饋給那些長期支持他的人，而潘重威則希望讓更多的人了解王傑的生活、成就和感受，並將這些珍貴的瞬間傳遞下去，未來還有王傑更多未曝光的影像，為保留神秘感，只會在《你的青春也是我的青春》攝影展展出，並將唯一收錄在紀念攝影輯中。
除了王傑，還有更多巨星等待修復登場，希望大家一起參與籌資，成就這趟特別的青春之旅，讓更多人參與其中，共同打造青春的記憶和情感交流的殿堂。