KID結婚哭完吳宗憲唱《笨小孩》！坤達不會唱 歐弟救援畫面爆笑
KID（林柏昇）與老婆Rita先有後補婚宴，2人今（10）日國慶雙十節這天砸下百萬，在文華東方席開數桌請吃飯，吳宗憲台上嗨唱《笨小孩》，KID跟坤達疑似不知歌詞，站一旁隨著歌聲搖擺，歐弟（歐漢聲）立即上台遞手機題詞救援，場面十分逗趣。
記者陳雅蘭／綜合報導
KID跟Rita的婚宴布置走「森林系風」，他們的兒子當花童，峮峮、庹宗康、吳宗憲、坤達、歐弟、曾莞婷、梁云菲、小鬼（黃鴻升）妹妹&妹婿、鬼鬼（吳映潔）、小鐘、魏如昀、張棋惠、何美、李玉璽、溫妮皆受邀出席，焦凡凡跟男友婁峻碩分別擔任主持人與表演者，場上星光熠熠。
新娘Rita由爸爸牽進會場，父女倆擁抱後，換KID深深抱著岳父，KID熱淚盈眶看著妻子跟岳父，隨後2位男士交換位置，爸爸把Rita交給KID照顧的場面相當動容；焦凡凡也拱新人接吻，場面充滿歡笑與淚水。
除了婁峻碩為新人表演，吳宗憲跟坤達也上台高歌《笨小孩》，只見吳宗憲獨自一人拿著麥克風嗨唱，坤達跟KID疑似不知道歌詞，站一旁配合旋律搖擺身體，歐弟就準備好歌詞，默默衝上台遞出手機救援，3人才開始大合唱，畫面全被魏如昀拍下，十分有趣。