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不囉嗦就是讚！國慶焰火提前20分鐘　爵士樂搭無人機「有台中味」

▲2023國慶焰火今晚在台中市中央公園盛大登場，現場湧進數萬民眾欣賞。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
▲2023國慶焰火今晚在台中市中央公園盛大登場，現場湧進數萬民眾欣賞。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）

記者顏幸如／台中報導

國慶焰火今（10）日晚間在台中市中央公園盛大登場，台中市湧進23萬人參與盛會，原本應於8點準時施放的國慶焰火，因總統蔡英文等來賓致詞時都不囉嗦，整整提前20分鐘施放。30幾萬人在爵士樂饗宴中欣賞36分鐘璀燦奪目的聲光秀。

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今年焰火施放首次選用「台中品牌」爵士樂為配樂，由2020年5月疫情期間組成的「踢霹歐爵士大樂團」全場演出。晚會還邀請藝人安心亞、滅火器樂團等知名藝人演出。

▲2023國慶焰火今晚在台中市中央公園盛大登場，現場湧進數萬民眾。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
▲2023國慶焰火今晚在台中市中央公園盛大登場，現場湧進數萬民眾。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
長達36分鐘的焰火分為4大主題，皆以台灣詩人的新詩為名，第一階段是白荻的「城鎮的彼端是繁華」，以眾人熟悉舞曲Sing Sing Sing開場；第二階段以周夢蝶的新詩「當第一顆流星騞然重明」為主題，爵士樂加中國笛演奏台語老歌挽仙桃、港都夜雨；第三階段是詩人林婉瑜的「被你的溫度溫暖」，由爵士女歌手演唱；最終段為楊佳嫻的「此刻我神情鮮豔」，傳統的嗩吶搭配小喇叭，產生令人驚艷的音樂效果。

總統蔡英文致詞時指出，這幾年台中景點越來越豐富，逢甲夜市高美濕地都深受國際喜好，之前她曾邀請巴拉圭總統就任前走逛台中審計新村、喝珍奶吃美食，體驗台灣的城市魅力、安全便利和美好。她特別感謝市府用心，國慶焰火睽違9年再回到台中，讓10月的台中變得非常熱鬧。今年的國慶主題是民主台灣堅韌永續，希望大家繼續打拚，讓台灣成為有韌性的國家。

▲總統蔡英文、立法院長游錫堃、台中市長盧秀燕共同啟動國慶焰火。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
▲總統蔡英文、立法院長游錫堃、台中市長盧秀燕共同啟動國慶焰火。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
立法院長游錫堃盛讚盧秀燕是五星級的市長，並說明今年是治警事件100年、國會實質改選30年，在台中舉辦特別有意義。

盧秀燕除了介紹今年國慶焰火有無人機、爵士樂2大特色，表示台中以最好的城市表現搭配國慶焰火為國家慶生，呼應今天上午總統蔡英文在國慶演講中提到「希望國家沈穩前進」一事，認為讓台灣因為台中更好，無疑是對蔡總統演講的最好回應，更是給中華民國最好的生日禮物。

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