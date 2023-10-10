不囉嗦就是讚！國慶焰火提前20分鐘　爵士樂搭無人機「有台中味」

我是廣告 請繼續往下閱讀
長達36分鐘的焰火分為4大主題，皆以台灣詩人的新詩為名，第一階段是白荻的「城鎮的彼端是繁華」，以眾人熟悉舞曲Sing Sing Sing開場；第二階段以周夢蝶的新詩「當第一顆流星騞然重明」為主題，爵士樂加中國笛演奏台語老歌挽仙桃、港都夜雨；第三階段是詩人林婉瑜的「被你的溫度溫暖」，由爵士女歌手演唱；最終段為楊佳嫻的「此刻我神情鮮豔」，傳統的嗩吶搭配小喇叭，產生令人驚艷的音樂效果。
總統蔡英文致詞時指出，這幾年台中景點越來越豐富，逢甲夜市高美濕地都深受國際喜好，之前她曾邀請巴拉圭總統就任前走逛台中審計新村、喝珍奶吃美食，體驗台灣的城市魅力、安全便利和美好。她特別感謝市府用心，國慶焰火睽違9年再回到台中，讓10月的台中變得非常熱鬧。今年的國慶主題是民主台灣堅韌永續，希望大家繼續打拚，讓台灣成為有韌性的國家。
立法院長游錫堃盛讚盧秀燕是五星級的市長，並說明今年是治警事件100年、國會實質改選30年，在台中舉辦特別有意義。
盧秀燕除了介紹今年國慶焰火有無人機、爵士樂2大特色，表示台中以最好的城市表現搭配國慶焰火為國家慶生，呼應今天上午總統蔡英文在國慶演講中提到「希望國家沈穩前進」一事，認為讓台灣因為台中更好，無疑是對蔡總統演講的最好回應，更是給中華民國最好的生日禮物。