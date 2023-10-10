遭指哈馬斯背後金主！伊朗首領：以色列犯下大錯、支持巴勒斯坦人
巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈馬斯7日突襲以色列，外界認為伊朗可能密謀參與策劃、提供軍援，而在今（10）日伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也首度出面否認這些指控，稱伊朗並沒有參與上週六的攻擊，但支持巴勒斯坦對抗以色列人，並稱「樂見以色列遭受無法挽回的軍事挫敗。」
國際中心楊智傑／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼今在軍校發表演說時，提到「猶太復國主義支持者（指以色列）在過去幾天不斷散播謠言，包含伊朗是幕後黑手這件事，而他們大錯特錯」；哈米尼在哈馬斯攻擊後的首度演說中表示，「這場動盪已經摧毀了以色列境內的重要結構，未來料將難以輕易修復....而要為這場災難負責的正是錫安主義政權自己的行為。」
伊朗長期支持控制加薩走廊的哈馬斯組織，「我們捍衛巴勒斯坦，我們支持這場鬥爭」，哈米尼肯定哈馬斯對於以色列的突襲，並敦促「整個伊斯蘭世界」一同支援巴勒斯坦人，演說期間他還稱以色列在「軍事和情報」方面遭受了無法挽回的挫折，而轟炸加薩走廊更是犯了大錯。
根據美國政府高級官員說法，稱儘管美國政府還無法斷言伊朗是否在此次攻擊以色列的行動中發揮關鍵性的直接作用，但已經開始深入調查。官員直言，伊朗是哈瑪斯武裝份子的最大金主，該國政府捐贈資金、裝備以及武器，美國政府則會持續採取行動以追究伊朗的責任。