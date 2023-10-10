不只加薩走廊遭空襲！緬甸邊境難民營遭炮擊「滅村」至少29死
全球關注以巴衝突與加薩走廊空襲之際，緬甸與中國接壤的克欽邦（Kachin）一處難民村在深夜也遭遇空襲，包含婦女與兒童在內近百村民死傷慘重，這是緬甸軍政府奪權後死傷最慘重的攻擊行動，目前緬甸媒體稱已知含婦幼在內有29人死亡。對此，軍政府發言人佐敏吞則表示軍方不負有責任。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》與當地報導，長期與緬甸政府軍對抗的克欽邦獨立軍（Kachin Independence Army ，KIA）週一午夜突然遭受爆炸攻擊，使基地附近的難民村落慘遭滅村，至少有29名死者與59人受傷，民間團體「克欽和平網絡」（Kachin Peace Network）成員孔佳（Khon Ja）表示，由於爆炸威力過於強大，整個村落幾乎被徹底摧毀消失了。
在2021年發起軍事政變後，緬甸政府軍猛烈鎮壓少數民族軍隊和多個地區的抵抗運動，對抗緬甸軍政府的全國團結政府（National Unity Government，NUG）將克欽邦發生的炮擊事件歸咎於軍方，指控政府軍殘害平民，犯下戰爭罪以及人道罪，並稱全球必須採取行動制止暴行，對緬甸國防軍司令進行審判。
緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）則回應稱，軍方與這宗炮擊事件無關，政府已經展開調查，並指爆炸可能是來自民族叛亂組織的彈藥引發的。
聯合國駐緬甸辦事處也在臉書上表示，對這事件深表關切，並補充說「平民永遠不應該成為目標」。