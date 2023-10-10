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Toyz爆料超派炸雞「倒此一油 」！超哥不忍了　怒揭影片最大疑點

▲超哥質疑，Toyz拍攝途中本該看著正對面的攝影師，若注意到鏡頭突然在拍身後其它東西，眼神第一時間應該是跟著鏡頭移動，隨後回頭張望，然而Toyz當下是不自然斜視。（圖／超派人生臉書）
▲超哥質疑，Toyz拍攝途中本該看著正對面的攝影師，若注意到鏡頭突然在拍身後其它東西，眼神第一時間應該是跟著鏡頭移動，隨後回頭張望，然而Toyz當下是不自然斜視。（圖／超派人生臉書）

記者潘毅/綜合報導

網紅Toyz日前發影片爆料「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」新竹分店的員工，在半夜「倒此一油 」。事件持續發酵，今（10）日超哥再度一連發多篇文章，先拉了館長的直播論點批評Toyz人格，還指出對方爆料影片中最大疑點。

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超派炸雞「倒此一油 」事件持續延燒，雖然8日總部也發出聲明書，表示分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現Toyz影片中呈現的畫面。

▲網紅Toyz日前發影片爆料「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」新竹分店的員工，在半夜「倒此一油 」。（圖／YT@Toyz）
▲網紅Toyz日前發影片爆料「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」新竹分店的員工，在半夜「倒此一油 」。（圖／YT@Toyz）
不過今（10）日YouTuber超哥再度開戰，一連多發好幾篇文章，先是找了館長直播中，評論Toyz的片段「如館長所言，面對沒有底線的對手，沒有任何勝算，勝率是零% ，看到館長對於Toyz的評論：下限無止盡，下限大約是地球核心。還有當你握緊拳頭一拳K下去，Toyz就像是黃沙、嘩一聲就散開與像史萊姆一樣會變形的生動比喻，我笑的眼淚都流出來…眼中除了笑意，還有對這瘋狂時代的深刻無奈」。

▲攝影師事後到巷子查看，發現水溝蓋上有油漬等殘渣。（圖／截自Toyz YouTube）
▲攝影師事後到巷子查看，發現水溝蓋上有油漬等殘渣。（圖／截自Toyz YouTube）
隨後超哥講述起Toyz影片拍攝當天的情況，那時Toyz在新竹的巨城店正對面拍攝，直接打強光，非常顯眼，顯眼到巨城店負責人一度跟總店回報，甚至全程待命，特別照顧炸雞品質，沒想到仍被對方嫌到一文不值，何況「巨城店明知道你在正對面拍攝，還傾倒不明液體到水溝...引發軒然大波，我一頭霧水，我莫名其妙，我躺著也中槍」。

超哥還從影片畫面中提出質疑，因為Toyz拍攝途中本該看著正對面的攝影師，若注意到鏡頭突然在拍身後其它東西，眼神第一時間應該是跟著鏡頭移動，隨後回頭張望，然而Toyz當下是不自然斜視，「請問你的背後有長眼嗎？神人Toyz，可以請問，究竟發生了什麼事嗎？事出反常必有妖，以上單純只是我的疑問和不解。」

▲超派炸雞總部8日也發出聲明書，表示分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現本次影片中畫面。（圖／超派人生臉書）
▲超派炸雞總部8日也發出聲明書，表示分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現本次影片中畫面。（圖／超派人生臉書）
最後超哥也感嘆，「赤腳的不怕穿鞋的，一般有錢人的通則是，瓷器不跟磚頭碰，但這是指一般的情況下。你知道什麼是最可怕的嗎？最可怕的是他，有錢，他又不要命，你踢到鐵板了。你對別人，可以胡說八道，但是你遇到一個，為了信念，無比較真的人。」

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