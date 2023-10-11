遭指駐館未協助在以色列國人　外交部駁斥：汙衊駐外人員

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外交部協助的具體作為有第一、協助旅遊團體洽查離境機位或建議經由陸路離境：我國巨匠、永信旅行社3個旅行團共74人正在當地旅遊，經外交部、觀光署及駐處密切聯繫並提供協助，其中巨匠旅行社一團28人已於10月9日午間經由陸路入境約旦，預計11日自安曼搭機經杜拜及香港返台；巨匠旅行社二團另外28人預計將在11日自台拉維夫搭機經杜拜及香港轉機返台；永信旅行社18人，其中1人已先於9日經陸路進入約旦，其餘17人已於10日經由陸路入境約旦，脫離戰火威脅。
第二，外交部說，駐處曾接獲數十通在以色列自由行國人電話，欲瞭解當前情勢及離境班機路線、境管措施及簽證規定等資訊，駐處即經多方查證並提供相關資訊，並建議儘快以空、陸路方式離境，另叮囑國人於等待離境期間，隨時注意自身安全，避免不必要的室外活動，並安撫國人情緒，關切生活物資需求情形，並協助在以色列自由行旅客暫居巴勒斯坦地區的僑胞家中。
第三，駐處於事件爆發後，立即於臉書公告請在以色列商旅及觀光國人主動與駐處聯繫，於接獲通報後，即造冊備用。
第四、駐處曾接獲一位陳先生來電，表示他及友人在機場，欲改班機提前返台，請駐處幫忙更改班機購票，同時也詢問土航入境土耳其相關問題。同仁就土航入境土國相關問題均提供訊息，但改票需個人信用卡等隱密資料，需本人上網辦理；駐處同仁並詢問是否有其他需協助事項，陳姓國人表示暫時沒有其他事項。
外交部說，近年來，國內媒體多次報導駐外館處對於國人在海外遇到急難事件未予協助，但經過查證後事實證明，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外同仁一定積極全力協助，沒有任何例外。
以近3年的統計為例，外交部對於相關類似不實報導，已做出至少7次的澄清與回應，以正視聽。對於一再污衊外交部駐外同仁的說法，外交部會持續全力捍衛同仁的聲譽。相信國人還記得俄羅斯侵略烏克蘭之初，有特定媒體大肆報導台灣人需要中方協助才能撤離，最後證明台灣人在外交部同仁努力下完全撤離，反而是中國籍人士依然受困。
外交部說，駐以色列代表處同仁在戰火威脅下，仍以當地國人為念，積極全力協助國人返國，外交部對於某些錯誤不實說法，打擊駐外同仁士氣，深表遺憾。