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遭指駐館未協助在以色列國人　外交部駁斥：汙衊駐外人員

▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動火箭攻擊，以色列隨即宣布進入戰爭狀態。然而，卻有台灣網友於臉書抱怨想離開以色列，但駐處卻未積極協助當地國人。對此，外交部表示，外交部及我國駐以色列代表處在以色列遭到恐攻後，即不顧自身安危全力協助在以色列旅遊的國人，並對污衊駐外人員等與事實不符的說法表示痛心與高度遺憾。

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外交部表示，哈瑪斯恐怖組織7日清晨對以色列發動奇襲後，外交部及人力有限的我國駐以色列代表處即全力協助當地國人，駐處同仁更在陣陣空襲警報聲中以及人身安全遭受威脅情況下，一邊避難、一邊與需要協助國人積極協聯繫並提供協助。

外交部協助的具體作為有第一、協助旅遊團體洽查離境機位或建議經由陸路離境：我國巨匠、永信旅行社3個旅行團共74人正在當地旅遊，經外交部、觀光署及駐處密切聯繫並提供協助，其中巨匠旅行社一團28人已於10月9日午間經由陸路入境約旦，預計11日自安曼搭機經杜拜及香港返台；巨匠旅行社二團另外28人預計將在11日自台拉維夫搭機經杜拜及香港轉機返台；永信旅行社18人，其中1人已先於9日經陸路進入約旦，其餘17人已於10日經由陸路入境約旦，脫離戰火威脅。

第二，外交部說，駐處曾接獲數十通在以色列自由行國人電話，欲瞭解當前情勢及離境班機路線、境管措施及簽證規定等資訊，駐處即經多方查證並提供相關資訊，並建議儘快以空、陸路方式離境，另叮囑國人於等待離境期間，隨時注意自身安全，避免不必要的室外活動，並安撫國人情緒，關切生活物資需求情形，並協助在以色列自由行旅客暫居巴勒斯坦地區的僑胞家中。

第三，駐處於事件爆發後，立即於臉書公告請在以色列商旅及觀光國人主動與駐處聯繫，於接獲通報後，即造冊備用。

第四、駐處曾接獲一位陳先生來電，表示他及友人在機場，欲改班機提前返台，請駐處幫忙更改班機購票，同時也詢問土航入境土耳其相關問題。同仁就土航入境土國相關問題均提供訊息，但改票需個人信用卡等隱密資料，需本人上網辦理；駐處同仁並詢問是否有其他需協助事項，陳姓國人表示暫時沒有其他事項。

外交部說，近年來，國內媒體多次報導駐外館處對於國人在海外遇到急難事件未予協助，但經過查證後事實證明，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外同仁一定積極全力協助，沒有任何例外。

以近3年的統計為例，外交部對於相關類似不實報導，已做出至少7次的澄清與回應，以正視聽。對於一再污衊外交部駐外同仁的說法，外交部會持續全力捍衛同仁的聲譽。相信國人還記得俄羅斯侵略烏克蘭之初，有特定媒體大肆報導台灣人需要中方協助才能撤離，最後證明台灣人在外交部同仁努力下完全撤離，反而是中國籍人士依然受困。

外交部說，駐以色列代表處同仁在戰火威脅下，仍以當地國人為念，積極全力協助國人返國，外交部對於某些錯誤不實說法，打擊駐外同仁士氣，深表遺憾。

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