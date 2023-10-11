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亞運驚奇時光／中華隊3X3奪冠　台灣籃球找到展示另一自己的舞台

▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/專題報導

杭州亞運賽事落幕，回首本屆賽事，中華健兒打出不少讓人激賞的好表現。像是在3X3籃球賽事，幾位林信寬、江均、汪哲宇、余祥平逆轉奪金，讓國內籃壇為之振奮，台灣籃球找到了另一個舞台去展示自己。

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在杭州亞運U23 3X3籃球賽事，中華隊男女籃都打出好成績，女籃一路打進到四強，才1分惜敗給蒙古，之後再輸給日本，拿下第四名。而男籃則是在4強靠著林信寬在延長賽的絕殺兩分球擊敗韓國；金牌戰更是克服開賽大比分落後，逆轉戰勝卡達，摘下隊史該項目的首金。

長期帶隊出國參加比賽的時超傑教練表示，相對於5X5的成人組賽事，中華隊在3X3賽事上比較能和國外選手抗衡，只要能透過正確的技戰術運用以及適當的換人，就有希望取得勝利。

本屆中華隊3X3代表隊，男子組大概平均身高為190左右，皆為身體素質出色的側翼，林信寬、江均都擁有頗為全能的進攻技巧，而汪哲宇和余祥平雖然主要以藍領輔助角色為主，但也能在外線去做動作，團隊有出色的調整彈性。女籃有陳昱潔、郭虹廷兩個能裡能外的全能鋒線，在搭配大型控衛黃巧鈞以及節奏感十足的刁鑽後衛徐詩涵，一路克服身材劣勢、差點就能晉級決賽。這些都說明了台灣在3X3賽事上未來的發展潛力。

隨著在亞運的中華隊小將們拿下金牌，為了或許會有更多球員願意投入3X3賽場，也提供給年輕球員更多出路。比如江均在3對3能夠充分發揮自己的技術特點，在5對5賽事就未必能展現這些優勢。

事實上在3X3籃球經過歷練的球員，對於其未來在職籃或國家隊的發展，也會有很正面的幫助。像是中國大陸男籃主力內線胡金秋，就在奧運會上打過3X3比賽。而林信寬這一屆在亞運會上的好表現，也獲得了好評，現場不少媒體都很看好他未來在T1的發揮。

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