天氣預報／開工日低溫剩20.4度！北台灣還會下雨 週末氣溫再降
國慶連假已結束，今（11）日開工天氣仍受東北風影響，新竹縣寶山鄉清晨出現攝氏20.4度低溫，秋天的感覺越來越濃厚，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今日北台灣還是較為濕涼，全天不定時有局部雨勢，桃園以南則是晴時多雲，預計下週日（10月15）下午至下週一（10月16日）還有另一股東北風，北台灣氣溫將再次降低。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日受東北風影響，北台灣略濕涼，大台北、東北部及東部偶有局部雨，東北部山區雨勢減緩，但前幾日已累積大量降雨，應避免進入活動；背風面桃園以南晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至28度、中部攝氏22至33度、南部攝氏23至34度、東部攝氏21至31度。
吳德榮提及，明後兩天（10月12日至10月13日）各地大致為晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區仍有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。週六（10月14日）水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚較涼。
下週日至下週一，另一小股東北風影響，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台灣再轉涼，背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。下週二（10月17日）東北風減弱、水氣減少，各地晴時多雲，白天氣溫略升、早晚較涼。
此外，日前生成的布拉萬颱風（國際命名： Bolaven）今日將持續增強，從中度颱風變為「強烈颱風」，目前布拉萬在關島附近海面，向西北轉北再轉東北，將在日本南方遠海大迴轉，加速遠離日本，對台灣無影響。