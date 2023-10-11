「0-6歲國家養」影片挨轟助長少子化！潘文忠再道歉：負面教材

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隨後國教署也發文道歉，表示腳本規劃造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化的疑慮，深表歉意，未來規劃相關廣告會審慎檢視。
立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠業務報告，各界關注「0-6歲國家養」影片爭議。
潘文忠在會前受訪表示，原來這個廣告想讓更多年輕人願意結婚、生育小孩，針對政策來做宣導，但廣告內容的呈現，除讓國人知道政策外，也確實出現不必要、對於特定族群不尊重的情況，他在第一時間得到影片的反映意見後，有親自查看影片，發現確實不適當，因此馬上透過新聞稿向社會表示歉意，並即刻將影片下架。
他說，教育部作為教育主管機關，應該要更正向傳達相關理念與價值，也應該支持多元價值、尊重個別主體性，另外該影片也即刻下架、重新審視，希望教育部要傳達訊息正向、鼓勵年輕人婚育，並提升政策、政府支持各項措施，不希望影片理念不適當而讓大眾對政策有所誤解，因此他今天代表教育部為不適當影響，致上「深深歉意」。
立委萬美玲質詢時詢問潘文忠，影片在發出前是否有看過？只要任何一關有把關，都不會上架，難道是教育部的創意，利用負面聲量衝高影片點閱率？才會發生沒有經過把關就上架，此種荒腔走板的情況。
潘文忠回應，事前沒有看過影片，同仁蒐集到輿情反映，10月8日看到，發現內容有偏頗，才馬上處理。
萬美玲說，該影片呈現妻管嚴而夫卑微，看了誰敢結婚？甚至告訴年輕人婚後要放棄興趣，不能有自己人生，一切為孩子犧牲？目前除了致歉、下架，還有哪些檢討？
潘文忠說，該影片為了增加劇情可看性，附加的內容違背教育部及他個人價值，因此立即下架並道歉、重新檢討，從這事件看出同仁沒有相關意識，把重點放在政策內容的宣導，沒想到製作、鋪排出來是負面教材，未來會借助專業審查，幫忙看出問題，避免類似狀況再發生。