美AI股大漲！台積電領軍台股 早盤漲逾200點、國防軍工股也強勢
以巴衝擊持續，美國聯準會官員釋出下個月「暫停升息」的訊號，再加上美國AI股強勢走高，美股4大指數昨（10）日皆收漲，台北股市今（11）日跟著開高，早盤漲超過200點，來到16729點，漲幅1%以上，權值王台積電早盤漲1.8%，其他重要電子股如華碩、宏碁、和碩、大立光、日月光漲1到3%。而今日盤面焦點為IC設計、國防軍工股與台積電設備股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數10日上漲134.65點，或0.4%，收33739.3點；那斯達克指數上漲78.61點，或0.58%，收13562.84點；標普500指數上漲22.58點，或0.52%，收4358.24點；費城半導體指數上漲44.72點，或1.29%，收3512.07點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤漲超過200點，來到16729點，漲幅1%以上。而業界傳出，台積電AI訂單明年將大爆發，再加上連假期間台積電ADR漲4%，因此帶動權值王台積電早盤漲12元，來到544元，漲幅1.8%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.8%，力積電漲1%以上，台積電設備商也強勢表態，如創意飆漲停，光罩漲4%多、日月光強勢漲3%。
再加上國外AI股，如輝達、超微與美超微都走高，因此今日AI概念股也紅通通，廣達漲1%多、技嘉漲近3%、緯創漲近1%、英業達漲0.8%、緯穎漲0.6%。其他重要電子股，如聯發科漲2%，來到802元。華碩、宏碁、和碩與大立光漲1到2%，
今日IC設計同樣表現搶眼，系微飆漲停，矽統、智原漲5到8%之間，創惟、聯陽、瑞昱、力旺、聯詠漲2到4%多。另外，國防軍工股表現也不俗，亞航漲8%多，雷虎與寶一漲6%，千附精密、漢翔漲3%，長榮航太、事欣科、台船漲1到3%。