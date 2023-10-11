PS5新機無預警登場！美11月開賣 台灣售價、發售日：官方回應了
SONY無預警的在美國時間昨（10）日於官網公開新改版的PlayStation 5（PS5）主機，體積和重量都比原本的PS5還要小，但配置更大容量的 1TB 儲存空間，以及可拆卸擴充的光碟機設計。預計11月會在美國搶先開賣，光碟版為499.99美元，約16059元台幣、數位版為449.99美元，約14452元台幣、藍光光碟機為79.99 美元，約2569元台幣。至於台灣何時可以買到，台灣官方簡單回覆《NOWnews》表示：「關於新型號PS5的亞洲區售價及發售日期或更多詳細資訊，日後發布。」能否成為今年的聖誕禮物，目前依舊是個未知數。
記者周淑萍/綜合報導
選在10月公布新主機，11月開賣，無疑就是準備要搶聖誕節的送禮市場。新款的PS5 沒有另外的型號，就是用來取代目前的現有版本。新PS5 主機一如先前的傳聞，採用光碟版與數位版本體設計，但體積較原本的版本減少30%以上，重量則減少18%～24%。
此外，兩側護蓋改為兩截式設計，上半部為亮面設計，下半部維持消光設計。右側下方護蓋內部配備光碟機擴充槽，光碟版已預先安裝光碟機，數位版則可透過事後選購來擴充。
容量也升級了，新款式 PS5 主機內部儲存空間由既有的 825GB 擴充為 1TB，提供更大的儲存空間。前方 USB 連接埠則從Type-A 與 Type-C 各一組，統一改為兩組 Type-C，不過其中一組仍維持 USB 2.0 的規格。
新型號的PS5 主機會在11月於美國地區通路與官方線上商店開始提供，之後陸續在全球其他地區販售，台灣的部分，實際詢問台灣官方，得到簡單回覆表示：「關於新型號PS5的亞洲區售價及發售日期或更多詳細資訊，日後發佈。」而目前現有的PS5 主機將會停產，待庫存銷售完畢後將由新款式 PS5 主機取代。