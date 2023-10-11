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強尼戴普、安柏官司證物曝！馬斯克爆威脅信力保她演《水行俠2》

▲強尼戴普（左起）、安柏赫德的「世紀官司」證物疑似曝光，外媒爆前男友馬斯克曾發威脅信力保她演《水行俠2》。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（左起）、安柏赫德的「世紀官司」證物疑似曝光，外媒爆前男友馬斯克曾發威脅信力保她演《水行俠2》。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

強尼戴普曾捲入家暴前妻安柏赫德風波，後獲判無罪洗清冤屈；而這場「世紀官司」未曝光的證物，近日傳出被強尼戴普的粉絲砸重金公開內容，其中安柏的治療師在便條提到，安柏表示「水行俠」傑森摩莫亞想要她被開除、導演溫子仁在片場喝斥她。報導指出安柏之所以續演《水行俠2》，是富豪前男友馬斯克施壓發行商：「留下安柏，不然就毀掉一切。」

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▲強尼戴普打贏官司，消息一出也在網路上掀起熱議，就有網友見1亮點「YT直播超多人觀看卻不卡」，直呼「超神」。（圖／美聯社）
▲強尼戴普（右）戰勝與前妻安柏赫德的「世紀官司」洗刷冤屈。（圖／美聯社）
外媒《VARIETY》爆料，強尼戴普的粉絲花錢披露「世紀官司」未曝光的證物，其中安柏的治療師寫下的便條提到，安柏認為「水行俠」傑森摩莫亞希望開除她！還提到他在拍攝《水行俠 失落王國》的片場喝醉，更穿著像是強尼戴普一樣，手上戴一堆戒指。傑森經紀公司、安柏拒絕回應此事，DC發言人則強調沒有喝醉一事發生。

▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
便條中精準提到事發日期，是在2021年12月27日拍攝《水行俠 失落王國》的片場，有一回導演溫子仁拉高分貝對安柏說：「我甚至無法在社群發表《水行俠》的內容！」像是在斥責都是她害了這部電影的。溫子仁拒絕回應，DC發言人表示，溫子仁向來尊重工作夥伴，更以合作為首要目標，打造片場和樂氣氛。

▲馬斯克在其中一名網友的推特下方，貼出安柏赫德扮演「慈悲」的照片，還留言大讚：「這真的超讚的。」（圖／翻攝自推特）
▲馬斯克在其中一名網友的推特下方，貼出安柏赫德扮演「慈悲」的照片，還留言大讚：「這真的超讚的。」（圖／翻攝自推特）
難產多時的《水行俠 失落王國》曾多次爆出「換角安柏赫德」軼聞，前DC影業總裁濱田沃特表示，飾演「梅拉公主」的安柏在第一集《水行俠》中與「水行俠」傑森缺乏化學反應，故續集《水行俠2》才會考慮重新選角。甚至爆出，安柏繼續演出第二集，是因為當時她的富豪男友馬斯克，透過律師發信威脅發行商。馬斯克本人目前沒有回應該事件。電影《水行俠 失落王國》12月20日在台上映。

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