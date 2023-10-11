雙十連假台南觀光擠爆！安平遊憩碼頭湧14萬人打卡　4老街最夯　

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適合觀海踏浪的濱海地區也受民眾喜愛，如北門遊客中心、將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田、運河碼頭港濱軸帶、漁光島及黃金海岸等，吸引9萬遊客旅客走訪。關子嶺風景區、虎頭埤風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區及柳營尖山埤渡假村山光水色美景，吸引逾5萬遊客前往健行踏青。展館及博物館如奇美博物館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、台南美術館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館及善糖文化園區等，也累計逾5萬5千人到訪。
南市觀旅局表示，安平遊憩碼頭One Piece海潮慶典，吸引大批cospaly玩家來朝聖，4天連假就吸引了超過14萬的粉絲到場拍照打卡，而雙十連假加碼延伸到黃金海岸舉辦海潮市集，也有超過1萬2千人次參觀。旅遊景點依舊人氣爆棚，「ONE PIECE 海潮慶典」預計將展至10月底，而荷蘭村風車節將持續至10月15日。
微涼初秋，高雄市觀光局推出「2023海線潮旅行」系列活動，以高雄梓官、彌陀、永安、茄萣與林園的海洋漁村職人生活為主題，規劃8條低碳永續的深度旅遊路線；自10月21日起，將帶領遊客走訪當地景點、了解產業故事並品嚐道地海味美食。即日起開放報名，每場次前20名將贈送環保折疊水壺及精美伴手禮，同時觀光局也推出「海線潮旅行團體補助計畫」，歡迎全台旅行社組團來高雄海線旅遊，符合條件者每團補助車資4500元。此外，市府結合海線各區漁會規劃「大海開吃」系列活動，也將於11月份接續開展。
高雄市觀光局局長高閔琳說，北高雄海線四區包含梓官、彌陀、永安及茄萣，是高雄重要漁獲產區，漁村文化底蘊豐厚且自然生態景觀豐富，為滿足不同客群，今年「海線潮旅行」以4大主題規劃8條深度旅遊路線，讓遊客體驗漁村風貌。
觀光局補充，8條遊程中，6條路線以搭乘巴士深度走訪漁村街景、2條路線以單車旅遊方式漫遊連結海線四區。「海線咖啡館」主題行程由在地職人帶路走讀老街與老屋，以喝咖啡說故事的方式品嚐地方文化；「海岸線達人」以產業為主軸，邀請各領域漁事達人們分享產業發展與漁村生活故事；「海線鳥日子」為季節限定的濕地賞鳥行程；「海岸線狂潮」則以單車低碳漫遊穿梭各區美景及品嚐在地海味美食。
此外，為了推廣在地美食，今年也特別規劃了「海線潮旅行美食餐盤計畫」，徵選海線四區美食店家，募集在地餐飲業者推薦自家代表菜色或開發海味新美食，加入海線美食爭霸戰的店家更有機會獲得獎金。