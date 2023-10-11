滅火器楊大正稱「請警開道被怒嗆」 台中市警局：提高音量引誤會
雙十國慶焰火昨（10）日晚間於台中施放，卻因為官員致詞較早結束，提前20分鐘燃放，加上多架私人空拍機干擾，臨時取消無人機演出，突發狀況不斷，受邀表演的樂團「滅火器」主唱兼吉他手楊大正在臉書指出，現場多名警察一起看焰火，請求員警疏通藝人車道，居然被嗆「大家都在看煙火誰理你們」，對此，台中市警局澄清：「員警提高對話聲量造成誤解。」
記者楊穎軒／綜合報導
楊大正發文表示，昨天晚上藝人車道站滿看焰火的民眾，讓他質疑唯一通往舞台的道路，竟然沒有管制，「一堆警察一起看煙火，我們離上台剩20分鐘，拜託警察協助管制...竟被怒回大家都在看煙火誰理你們？！」後來是經紀人自己下車開道，他們剛好趕在10分鐘前到後台，沒想到，安心亞已經上台表演。
「最後我們上台背對觀眾演4首？抱歉，要我在台上笑笑的演出真的有點偏難...我盡力了」，楊大正開酸：「結論，真的很會辦大型活動！台中，屌！」據《聯合報》報導，當晚負責交管的第二警分局今天表示，此活動沒有規劃藝人專用車道，當時焰火正在施放，優先考量現場人員安全及活動順利進行，所以沒有強行開道，對楊大正控訴被警察怒嗆，應該是當下環境聲響較大，員警提高對話聲量引發誤會，造成不便或感受不佳深感遺憾、抱歉。