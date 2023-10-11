馬文君拒簽保密切結書曝光 綠委斥：欺騙國人對國家不忠
潛艦國造爆出洩密疑雲，被告發涉外患罪的國民黨立委馬文君又被爆2019年曾拒簽立院保密切結書。對此，身兼民進黨發言人的立委林楚茵今（11）日批評，馬文君欺騙國人對國家不忠，讓她繼續待國防委員會，這會期的國防機密安全嗎？
記者陳佩君／台北報導
林楚茵上午表示，馬文君前天拍影片說，「只要是合理合法、要求立委簽署的文件，我們都會配合簽署」，結果馬上被證據打臉，2019年馬文君拒簽立院保密切結書的具體事證被週刊披露，當時國防部面對拒簽只好註記「※馬文君委員拒簽」。
林楚茵說，馬文君不只拒簽保密切結，媒體更還原秘密會議上，她當時頻繁抄寫、進出會議室，甚至當所有委員都把手機放在會議室外，唯獨馬文君用立院PHS專機對外聯繫，談話內容也被國防部官員聽到和簡報有關。
林楚茵進一步說，當時的機密會議正是有關潛艦協力廠商文件，也包括「GL公司」的背景，結果馬文君還抹黑帶風向說是菸草飲料雜貨店，根本是惡意羞辱國軍。
她質疑，馬文君欺騙國人對國家不忠，讓她繼續待國防委員會，這會期的國防機密安全嗎？馬假監督之名，行洩密之實，這樣的立委視國家安全為無物，算不算叛國？南投選民還要讓她繼續連任嗎？