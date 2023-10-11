傳最強電動皮卡特斯拉Cybertruck年底出貨！估2025年上看26萬台
特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck在2019年發表後，終於在今年7月公開第一輛Cybertruck在德州超級工廠生產線的照片。國際分析師郭明錤於近日預估，全新車款最快將在年底開始出貨，今年出貨量大約為100至200台，2025年約達24至26萬台，其創新設計帶來的競爭優勢可望維持至2030年。而這款號稱「史上最強的電動皮卡」將對公司未來數年的營收與利潤產生顯而易見，且不受季節與景氣衰退影響的貢獻。
記者鄭妤安／台北報導
「Tesla Cybertruck」是電動車龍頭特斯拉於2019年公開發表的純電動輕型商用，原訂於2021年投入量產，然而在各種因素影響下延宕生產。今年7月，特斯拉官方宣佈，首輛 Cybertruck 已於德州超級工廠完工下線，郭明錤最新調查指出，2023、2024與2025年的出貨量預期分別為100至200台、10至12萬台以及24至26萬台。
此外，Cybertruck的創新設計，像是空氣動力學效率等，帶來的競爭優勢可望維持至2030年，這就表示，全新設計的Cybertruck 2可能需至2030年後才會開始出貨。他估計，在推出Cybertruck 2前，Cybertruck也會在外觀設計大致不變下，推出規格升級/修改的版本。
儘管Cybertruck在開發與生產過程上面臨諸多挑戰，甚至曾經傳出有胎死腹中、無法投產的可能，但這款號稱「史上最強的電動皮卡」仍舊備受市場關注期待。郭明錤表示，Cybertruck對特斯拉未來數年內營收與利潤成長的貢獻是顯而易見的，且此貢獻在可見的未來中，不受季節性與景氣衰退影響。