以色列台生直擊賣場！物資足獨缺礦泉水、國民素質高「無搶糧」

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Ann表示，「暴風雨來臨前的大採買身為台灣人我並不陌生，衛生紙、泡麵能拿多少就拿多少，拿到店家要明文限制每人每次購買數量」，因此一大清早就摩拳擦掌、蓄勢待發，甚至都換上運動鞋才出門，心想不知道裡面會是什麼樣的搶糧畫面，而且以色列人平常那麼吵，講話很大聲，裡面應該又吵又亂。
Ann指出，早上8點多，賣場才開門不到半小時，裡頭已滿是民眾，但令她意外的是當地民眾好理性也好安靜，先列好採購清單，需要什麼拿什麼，真的不貪多，大家共同的必需品是水和衛生紙（這裡瓶裝礦泉水也缺貨，衛生紙架上所剩無幾，但工作人員補貨中），她觀察每一台購物車，裡頭的衛生紙都只有1袋，甚至目睹一位年輕女士拿了2袋衛生紙給媽媽，媽媽卻對她說，「拿一袋就好，我們家還有。」
結帳區要結帳的人和推車擠得水泄不通，隊伍並不明顯，但她看到民眾在互相禮讓對方先結，大家好有耐心的排隊等候。
Ann提到，大家常說「日頭赤焱焱，隨人顧性命」，患難當前自顧不暇，這是在所難免的人性，但在以色列戰爭當下卻看到他們行出很不一般的特質和想法：「雖然我需要，但是為我們打仗的士兵更需要；雖然我需要，但別人和我一樣需要。」
潘文忠今天接受媒體採訪時表示，目前台灣在以色列留學生有6位交換生、16位學位生，教育部在以色列沒有教育組，主要透過外交部單位了解及聯繫，22位留學生都表達，希望留在當地延續學業，尚無提出返台需求，因此教育部也透過外交部提醒學生注意局勢變化、將自身安全列為最優先考量，並和駐外單位保持聯繫，政府將給予資源跟協助。他也提醒同學學業重要，但自身安全應列為最優先考量。
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