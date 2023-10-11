遠赴加薩農場打工遇襲！泰國男命喪異鄉　父母淚流滿面

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由於家境清寒，現年63歲的頌寬母親透露兒子過去服役於皇家衛隊，退伍後在曼谷擔任計程車司機並與家人同住。頌寬為了貼補家用，去年選擇申請前往以色列1間香蕉農場當工人，為此他還借了12萬泰銖（約新台幣10.4萬）的旅費，最終簽下工期5年、每個月薪水8萬泰銖（約等同於新台幣6.9萬元）的合約，頌寬每月會匯給家人5.8萬泰銖（約等同於新台幣5萬元），自己僅用一點點薪水過活，他也成為家裡唯一的收入來源。
頌寬的母親提到最近兒子打電話回家報平安時，提到以色列的情況不妙，當時母親勸他趕緊回國，就算失去工作也沒關係，剛好最近生病的頌寬則表示等到康復後，他就會與雇主討論返回泰國的事宜。沒想到等不到返國的那一天，便遇到哈瑪斯的突襲，頌寬死於槍砲之下。泰國勞工部的官員日前拜訪了頌寬的父母，允諾將協助他們將兒子的遺體運回國以便舉行葬禮。
根據統計，目前約有3萬名泰國人在以色列工作，其中許多人在農業部門工作。許多人是來自泰國東北部貧困農村的勞工，他們為尋求更高的薪資，存下更多的錢來改善家鄉家人的生活，而飄洋過海來到以色列，泰國政府指出大約有5000名泰國籍工人在加薩走廊週邊地區的農場工作，由於哈瑪斯突襲以色列，有18名泰國移工死亡、11名泰國人則被當成人質綁走。
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