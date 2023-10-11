不只加薩走廊遭空襲！緬甸邊境難民營遭炮擊「滅村」至少29死

遠赴加薩農場打工遇襲！泰國男命喪異鄉　父母淚流滿面

▲泰國政府登門拜訪命喪以色列的移工頌寬的家，他的父母接獲兒子死亡的消息，難掩悲悽。（圖／翻攝自泰國媒體Khaosodenglish）
▲泰國政府登門拜訪命喪以色列的移工頌寬的家，他的父母接獲兒子死亡的消息，難掩悲悽。（圖／翻攝自泰國媒體Khaosodenglish）

國際中心賴正琳／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，並對當地居民進行無差別攻擊，導致平民死傷慘重，哈瑪斯並綁走100多人作為人質，至少有18名泰國人被殺害，並有11人被擄為人質。其中一名已確定死亡的泰國少年為了添補家用，遠赴以色列打工，沒想到遇到戰火波及。消息傳回泰國，引起他的家人淚流滿面。

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泰國媒體《Khaosodenglish》報導，18名在以色列喪命的泰國公民中有1位名叫頌寬（Somkuan Phansa-at）的男子，他於2022年11月9日前往以色列工作，本月7日被哈瑪斯武裝份子槍殺。

由於家境清寒，現年63歲的頌寬母親透露兒子過去服役於皇家衛隊，退伍後在曼谷擔任計程車司機並與家人同住。頌寬為了貼補家用，去年選擇申請前往以色列1間香蕉農場當工人，為此他還借了12萬泰銖（約新台幣10.4萬）的旅費，最終簽下工期5年、每個月薪水8萬泰銖（約等同於新台幣6.9萬元）的合約，頌寬每月會匯給家人5.8萬泰銖（約等同於新台幣5萬元），自己僅用一點點薪水過活，他也成為家裡唯一的收入來源。

▲已故泰國移工頌寬的父母落淚。（圖／翻攝自泰國媒體Khaosodenglish）
▲已故泰國移工頌寬的父母落淚。（圖／翻攝自泰國媒體Khaosodenglish）
頌寬的母親提到最近兒子打電話回家報平安時，提到以色列的情況不妙，當時母親勸他趕緊回國，就算失去工作也沒關係，剛好最近生病的頌寬則表示等到康復後，他就會與雇主討論返回泰國的事宜。沒想到等不到返國的那一天，便遇到哈瑪斯的突襲，頌寬死於槍砲之下。泰國勞工部的官員日前拜訪了頌寬的父母，允諾將協助他們將兒子的遺體運回國以便舉行葬禮。

根據統計，目前約有3萬名泰國人在以色列工作，其中許多人在農業部門工作。許多人是來自泰國東北部貧困農村的勞工，他們為尋求更高的薪資，存下更多的錢來改善家鄉家人的生活，而飄洋過海來到以色列，泰國政府指出大約有5000名泰國籍工人在加薩走廊週邊地區的農場工作，由於哈瑪斯突襲以色列，有18名泰國移工死亡、11名泰國人則被當成人質綁走。

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