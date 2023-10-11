杭州亞運／韓國男籃僅第7！男女排早早出局　42金成績國內不滿意

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每一面亞運獎牌都有其意義，也都是選手努力後所獲得的不可取代的成果。但就關注度方面來說，一般民眾還是更關心高人氣的球類運動，如足球、籃球、棒球等項目的發揮，這也是為什麼杜哈亞運中華隊在棒球項目奪金時，如此讓國內振奮。
韓國這次對於自己球類項目的表現很不滿意，男排和女排都是早早出局，總教練皆以離任。男籃獲得史上最差的第7名，女籃勉強收下銅牌。而過去國內引以為傲的女子手球，這次也沒能拿到金牌。僅有男足和棒球完成奪金任務。
韓國體育振興會會長李基興對此表示，將會成立工作小組徹查檢討，找出這一屆亞運沒能達到50金目標的原因——特別是過往有成績的球類、格鬥類和田徑項目皆發揮不理想。
這一屆亞運韓國許多傳統項目面臨亞洲其他國家的競爭，像是射箭這一次的發揮就差強人意，另外跆拳道在西亞和中亞等體型出色的選手加入，他們也越來越難保住昔日「跆拳道王國」的名號。其他技擊類項目方面，韓國摔角沒有金牌，柔道只有一面金牌，拳擊也只有一枚銅牌。
田徑方面，被寄予厚望的男子跳高明星禹相赫屈居亞軍，沒有拿下任何金牌，總共只獲得1銀2銅。而滑輪溜冰則是被我國所壓制，男子競速滑輪溜冰3000公尺接力賽還因為大意、在衝現時被逆轉，讓國內輿論「炸鍋」。
對此，李基興在閉幕記者會上表示：「限制是顯而易見的，問題也是顯而易見的。我們在球類運動、格鬥類運動和田徑等項目上表現不佳，我們將成立一個工作小組來處理問題。當我回國後，我將在運動員村成立一個工作小組來分析發生這種情況的原因並製定策略。我們還將加強我們的國際業務，引入新的趨勢、培訓方法和系統。我們將詳細分析後作出回應。」
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