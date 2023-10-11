哈馬斯大屠殺！以色列千人小鎮遭血洗、放火　尋獲遺體破百具

刺殺5次仍存活！哈馬斯「九命怪貓」四肢只剩1手臂　操盤突襲以國

▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日發動突襲，向以色列發射數千枚火箭，同時派出大量武裝份子潛入境內，讓對方措手不及。這場被哈馬斯稱為「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）的奇襲及後續影響在國際社會引起廣大關注，其中被認為是此次行動的幕後操盤手的哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），也遭到外媒起底。

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綜合《中東日報》（Asharq Al-Awsat）、印度《商業旗幟報》（Business Standard）、英國《每日郵報》等外媒報導，在洪水行動啟動之後，音檔火速在社群媒體傳開，下令攻擊的正是哈馬斯軍事領袖戴夫，他發聲下令指出，「鑒於持續有犯罪活動針對我方人民、大肆任意佔領、對於國際法與解決方案視而不見且受美國與西方支持，我們決定讓這一切結束。要讓敵人明白，自此無法在不受追究的情況下繼續猖狂。」

現年58歲的戴夫是以色列頭號通緝犯，但已經有30年未公開露面，其容貌除了家人跟少數成員以外，沒有人知道。目前外流的戴夫照片只有3張，包括30歲時的證件照、他戴著面具的照片、最後一張則是剪影。

戴夫原名為馬斯里（Mohammed Diab Ibrahim al-Masri），生於加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）附近難民營的一處巴勒斯坦家庭，由於家境貧困一度輟學養家，隨著父親從事紡織工作，後來還經營了一家小型家禽養殖場兼任斯基。他後來重返校園，並於1998年自加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）畢業，在學期間還成立劇團，鍾情於舞台表演。

不過戴夫在1987年加入了哈馬斯運動，還曾參與了第一次巴勒斯坦民族起義；1990年代策劃多次襲擊以色列行動而被提拔；並在2022年第二次民族起義期間，任卡薩姆旅（Qassam）負責人。雖然戴夫多次發起暗殺行動，但都失敗告終，過去曾在1989年因從事哈馬斯軍事機構工作，而遭到以色列當局逮捕。

戴夫被以色列列為頭號通緝犯、被美國視為恐怖份子，過去也曾遭到多次暗殺，光是以色列軍方正式承認的暗殺行動就有兩次，不過外界認為應至少5次。暗殺行動始於2001年，在2002年戴夫座車遇襲，據稱失去一隻眼睛；2003年戴夫與數名哈馬斯領導人的聚會所遭受攻擊，2006年、2014都遭到空襲，據傳妻子與2名子女在空襲中身亡，但戴夫仍設法逃脫。

以色列情報單位摩薩德（Mossad）認為，戴夫失去了一隻眼睛、一隻手臂以及雙腿，目前靠輪椅行動。但哈馬斯並未證實或否認，不過戴夫在巴勒斯坦還因此被稱為是「九命怪貓」。


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