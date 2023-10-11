刺殺5次仍存活！哈馬斯「九命怪貓」四肢只剩1手臂　操盤突襲以國

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現年58歲的戴夫是以色列頭號通緝犯，但已經有30年未公開露面，其容貌除了家人跟少數成員以外，沒有人知道。目前外流的戴夫照片只有3張，包括30歲時的證件照、他戴著面具的照片、最後一張則是剪影。
戴夫原名為馬斯里（Mohammed Diab Ibrahim al-Masri），生於加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）附近難民營的一處巴勒斯坦家庭，由於家境貧困一度輟學養家，隨著父親從事紡織工作，後來還經營了一家小型家禽養殖場兼任斯基。他後來重返校園，並於1998年自加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）畢業，在學期間還成立劇團，鍾情於舞台表演。
不過戴夫在1987年加入了哈馬斯運動，還曾參與了第一次巴勒斯坦民族起義；1990年代策劃多次襲擊以色列行動而被提拔；並在2022年第二次民族起義期間，任卡薩姆旅（Qassam）負責人。雖然戴夫多次發起暗殺行動，但都失敗告終，過去曾在1989年因從事哈馬斯軍事機構工作，而遭到以色列當局逮捕。
戴夫被以色列列為頭號通緝犯、被美國視為恐怖份子，過去也曾遭到多次暗殺，光是以色列軍方正式承認的暗殺行動就有兩次，不過外界認為應至少5次。暗殺行動始於2001年，在2002年戴夫座車遇襲，據稱失去一隻眼睛；2003年戴夫與數名哈馬斯領導人的聚會所遭受攻擊，2006年、2014都遭到空襲，據傳妻子與2名子女在空襲中身亡，但戴夫仍設法逃脫。
以色列情報單位摩薩德（Mossad）認為，戴夫失去了一隻眼睛、一隻手臂以及雙腿，目前靠輪椅行動。但哈馬斯並未證實或否認，不過戴夫在巴勒斯坦還因此被稱為是「九命怪貓」。
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