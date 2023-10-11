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中國客批越南旅遊「2大缺陷」　越南業界盼政府搶救旅遊業

▲越南的中國遊客在疫情後大量減少。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南的中國遊客在疫情後大量減少。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

受到抖音散播「去東南亞會被抓去割腰子」的相關影片影響，東南亞觀光業在疫情後仍難吸引中國客，尤其越南原本最主要旅客來源國的中國團全面流失，如今越南在中國客心目中連前5名都排不上，今年前3季中國客到訪旅次不到疫情之前同期3成，讓越南旅遊業者憂心忡忡，已開始跟政府勸說須改善的地方，主要是簽證程序和杜絕中國惡質「零團費」旅團（zero-dollar tours）。

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越南快訊（VnExpress）》報導，越南大數據研究所（Big Data Research Institute）與總部位於北京的中國線上旅遊業者「去哪兒」（Qunar）今年9月18日共同發布的調查報告顯示，中國遊客心目中最熱門的六大亞洲旅遊目的地是曼谷、首爾、東京、吉隆坡、新加坡和香港，另外問券結果指出有8成的中國遊客計劃明年才出國。今年1到9月，越南接待中國客逾110萬人次，僅是疫情爆發前同期的28%，落差極大。

越南河內大型旅行社Fantasea執行長陶越龍（Dao Viet Long）指出，芽莊市（Nha Trang）、峴港（Da Nang）、富國島（Phu Quoc）是越南境內最受中國遊客歡迎的3大目的地，過去越南芽莊是中國客最愛的旅遊景點之一，旺季期間每天約有2萬名遊客包機直航芽莊，然而現在榮景不再，芽莊目前以韓國旅客和俄羅斯人為旅客來源。

中國大陸非洲豬瘟防疫失控，鄰近的泰國高度關注，並嚴查入境的中國客。（圖／翻攝《曼谷郵報》）
▲泰國祭出免簽招攬中國客，越南業者建議政府跟進。圖為前往泰國的中國團。（示意圖／翻攝《曼谷郵報》）
陶越龍分析中國客不願回流的原因，可能包括旅遊選項有限、缺乏豪華服務，由於中國旅行社過去常推出所謂「零團費行程」，騙取中國旅客來越南，然而這種團體通常品質低下且旅遊行程不透明，造成中國旅客對越南的印象大打折扣，往往來越南一次後便不願再回訪。陶越龍更指出，「零團費行程」主要是帶中國團體客入住中國人開設的飯店、在中國餐館用餐、到中國人開的商店購物，且帶團的是中國導遊，完全沒有越南地陪，不僅旅遊品質差，越南業者也難以賺取中國的觀光財。

越南豪華郵輪行程業者Lux Group執行長范河（Pham Ha）則建議越南政府跟進泰國，首先是開放簽證免簽，接著是增設中國飛往越南的直航班機，同時杜絕惡質「零團費」旅遊團，加強提升旅遊品質。

雖然目前中國客減少，但對台灣客而言，去越南反而是超高CP值的選擇，不但眾多眾多五星級飯店以半價折扣招攬遊客，且沒有大批中國團湧入，無論是前往峴港、富國島或芽莊，都能感受到悠閒自在的旅遊氛圍。

▲台灣飛芽莊開啟直航班機，現在只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線。（圖／報系資料照）
▲台灣飛芽莊開啟直航班機，現在只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線。（圖／報系資料照）

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