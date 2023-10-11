中國客批越南旅遊「2大缺陷」　越南業界盼政府搶救旅遊業

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越南河內大型旅行社Fantasea執行長陶越龍（Dao Viet Long）指出，芽莊市（Nha Trang）、峴港（Da Nang）、富國島（Phu Quoc）是越南境內最受中國遊客歡迎的3大目的地，過去越南芽莊是中國客最愛的旅遊景點之一，旺季期間每天約有2萬名遊客包機直航芽莊，然而現在榮景不再，芽莊目前以韓國旅客和俄羅斯人為旅客來源。
陶越龍分析中國客不願回流的原因，可能包括旅遊選項有限、缺乏豪華服務，由於中國旅行社過去常推出所謂「零團費行程」，騙取中國旅客來越南，然而這種團體通常品質低下且旅遊行程不透明，造成中國旅客對越南的印象大打折扣，往往來越南一次後便不願再回訪。陶越龍更指出，「零團費行程」主要是帶中國團體客入住中國人開設的飯店、在中國餐館用餐、到中國人開的商店購物，且帶團的是中國導遊，完全沒有越南地陪，不僅旅遊品質差，越南業者也難以賺取中國的觀光財。
越南豪華郵輪行程業者Lux Group執行長范河（Pham Ha）則建議越南政府跟進泰國，首先是開放簽證免簽，接著是增設中國飛往越南的直航班機，同時杜絕惡質「零團費」旅遊團，加強提升旅遊品質。
雖然目前中國客減少，但對台灣客而言，去越南反而是超高CP值的選擇，不但眾多眾多五星級飯店以半價折扣招攬遊客，且沒有大批中國團湧入，無論是前往峴港、富國島或芽莊，都能感受到悠閒自在的旅遊氛圍。