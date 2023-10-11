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NBA／Brooks轉至火箭就有代表作！熱身賽「偷桃」Theis遭驅逐出場

▲Dillon Brooks本季轉戰火箭，熱身賽對溜馬因「偷桃」Daniel Theis，遭判二級惡意犯規遭判驅逐出場。（圖美聯社／達志影像）
▲Dillon Brooks本季轉戰火箭，熱身賽對溜馬因「偷桃」Daniel Theis，遭判二級惡意犯規遭判驅逐出場。（圖美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA熱身賽11日持續進行，其中印第安納溜馬出戰休士頓火箭的比賽中，在首節火箭球員Dillon Brooks就因在防守時，襲擊Daniel Theis的「襠部」，因而被吹罰二級惡意犯規並直接遭到驅逐出場。

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此惡意犯規是發生在首節7分27秒時，當時由溜馬Bennedict Mathurin持球進攻，火箭Dillon Brooks在防守時，要繞過正在做擋拆的Daniel Theis，但卻使用「偷桃」手段阻止Daniel Theis，隨即遭裁判用重播畫面檢視，並判他二級惡意犯規並驅逐出場。

（影片取自 Chaz NBA Youtube）

Dillon Brooks是今年休賽季，火箭透過與曼菲斯灰熊的先簽後換以4年8000萬美金的價碼簽下，上賽季場均繳出14.3分、3.3籃板與2.2助攻，整體命中率為39.6％，但此戰因吹罰二級惡意犯規，僅上陣5分鐘就遭到驅逐。

Dillon Brook過去在灰熊就是防守悍將，但也因此惹出不少爭議，2023FIBA世界盃籃球賽，他在銅牌戰對美國狂飆39分，為加拿大奪下銅牌。

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