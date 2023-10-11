布拉萬升級「強烈颱風」！強度還沒到巔峰 最新路徑動態出爐
今年第15號颱風、10月7日生成的布拉萬颱風（國際命名： Bolaven）今（11）日上午已增強為「強烈颱風」，目前位置仍在關島附近海面，路徑上將持續向西北轉北再轉東北，並在日本南方遠海大迴轉遠離，布拉萬也成為今年第3個強烈颱風，所幸對台灣、日本陸地皆無影響。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象署最新觀測資料，強颱布拉萬距離台灣有2600公里，以每小時18公里的速度向北北西進行，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里，是強度、結構扎實，且體型很大的颱風。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，布拉萬持續增強，颱風眼清晰銳利，核心呈現正圓非常紮實，是繼蘇拉、瑪娃之後，今年第3個強烈颱風，且布拉萬還會持續增強，成為5級熱帶氣旋（強颱中的強颱），「好在布拉萬已經開始北上，明天會再轉向東北，對日本、台灣均無影響。」
氣象署表示，由於布拉萬颱風在生成後就不斷在海面上發展，除了沒有地形破壞結構外，也吸取大量的海水能量，搭配垂直風切小，自然形成超強超大的颱風，至於未來是否還有颱風侵台，氣象署則表明本週不受影響，下週週末可能有熱帶擾動發展，屆時將持續關注。