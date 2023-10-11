在穿堂大屠殺！和平高中收恐嚇 潘文忠：儘管是謠言也會審慎以對
台北市和平高中昨天傳出不明人士在社群平台揚言要在學校穿堂發動大屠殺，引發恐慌，校方接獲消息後已報警處理，今天也請警方站在校門口，維護師生安全。教育部長潘文忠今天表示，儘管可能是謠言，還是要審慎以對。
記者李琦瑋／台北報導
恐嚇者在社群平台「和平黑特」上貼出匿名貼文，警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點5分在靠近校門川堂附近，將迎來一場大屠殺，恐嚇者更放話屠殺原因「我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」
消息一出，隨即引起恐慌，校方第一時間就下架貼文、通報電信警察，今天請警方站在校門口，請警方站在校門口，未來幾天也都會請少年隊加強巡邏；大安分局已經獲知此事，和市刑大共組專案小組偵辦，調查發文IP來源，以循線追查犯嫌身分。
潘文忠今天受訪表示，大安分局第一時間掌握訊息、持續偵查發文IP位址，教育部會持續與台北市教育局、警政單位保持聯繫。
潘文忠說，「儘管這個也許可能是一個謠言，或是怎麼樣的訊息，但還是要審慎以對」，教育部已和警政單位合作，加強校園周邊巡邏，注意出入份子，確保師生安全。