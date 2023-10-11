以巴衝突！國際油價漲多後收跌　這些產業市場仍憂受衝擊

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以巴衝突爆發後，市場憂心英特爾在以色列半導體的投資是否受影響，因為英特爾今年6月才宣布將在以色列投資250億美元（約合新台幣8028億元）建設新廠。目前以色列的半導體廠尚未有明顯的影響，現階段以色列有4座半導體廠Fab廠，其中2座屬於英特爾，2座屬於Tower Semiconductor。
針對以巴戰事衝突，英特爾指出會密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持員工，但未透露是否影響晶片生產，Tower Semiconductor則表示公司正常運作。另外，包括IBM、蘋果、微軟、Google、Meta也在以色列收購新創公司後成立研發中心。
法人機構大多認為，目前半導體重心皆在亞洲，因此整個半導體業的生產影響不大，至於其他國際大廠成立的研發中心，若戰事擴大移轉也相對容易。不過，由於時機敏感，輝達原訂在15至16日於以色列第二大城特拉維夫（TelAviv）的AI高峰會，日前已宣布取消。
除了半導體業有所疑慮外，外界也關注製藥業，如以色列製藥大廠「梯瓦製藥工業有限公司」（TevaPharmaceutical Industries Ltd.）掌握超過三分之一的以色列製藥市場，更是全球最大非專利藥製藥企業。另外印度藥廠「瑞迪製藥」與「太陽製藥」在以色列也都有工廠，外界密切關注股價反應。
另外，鑽石是以色列最大出口品，以色列鑽石業主要聚焦鑽石加工，如切割與拋光。根據彭博資訊的供應鏈資料，俄羅斯礦業公司埃羅莎（Alrosa）有8.2%年營收來自以色列，以色列鑽石分級公司在新加坡的股價一度重挫3.1%。不過有專家認為現在市場上還有庫存，短線上價格或許波動不大，可能要到3到4個月後才會有漲幅反應。
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