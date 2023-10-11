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以巴衝突！國際油價漲多後收跌　這些產業市場仍憂受衝擊

▲以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，投資人與分析師開始關注可能造成的影響，尤其半導體產業是以色列近年來成長最大的產業，其他也有許多國際大廠投資以色列的新創公司並成立研發中心。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，投資人與分析師開始關注可能造成的影響，尤其半導體產業是以色列近年來成長最大的產業，其他也有許多國際大廠投資以色列的新創公司並成立研發中心。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，投資人與分析師開始關注可能造成的影響，尤其半導體產業是以色列近年來成長最大的產業，其他也有許多國際大廠投資以色列的新創公司並成立研發中心。不過，原本本周要在以色列舉辦AI高峰會的輝達則宣布取消。另外，還有製藥業與鑽石加工業，市場也擔心受到影響，將持續關注後續事件發展。

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以巴掀戰事，外界關注石油與黃金價格，國際油價周二（10日）在創下6個月來最大漲幅後回穩、小跌作收。布蘭特原油12月期貨收跌0.50美元，跌幅0.57%，報每桶87.65美元；西德州原油11月下跌0.41美元，收報每桶85.97美元，若以盤中最低價計算，這兩大指標原油期貨都下跌超過1美元。至於現貨黃金10日收盤下跌0.05%，來到每英兩1860.40美元；美國黃金期貨收盤則上漲0.6%，每英兩1875.30美元，漲勢多有收斂。

以巴衝突爆發後，市場憂心英特爾在以色列半導體的投資是否受影響，因為英特爾今年6月才宣布將在以色列投資250億美元（約合新台幣8028億元）建設新廠。目前以色列的半導體廠尚未有明顯的影響，現階段以色列有4座半導體廠Fab廠，其中2座屬於英特爾，2座屬於Tower Semiconductor。

針對以巴戰事衝突，英特爾指出會密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持員工，但未透露是否影響晶片生產，Tower Semiconductor則表示公司正常運作。另外，包括IBM、蘋果、微軟、Google、Meta也在以色列收購新創公司後成立研發中心。

法人機構大多認為，目前半導體重心皆在亞洲，因此整個半導體業的生產影響不大，至於其他國際大廠成立的研發中心，若戰事擴大移轉也相對容易。不過，由於時機敏感，輝達原訂在15至16日於以色列第二大城特拉維夫（TelAviv）的AI高峰會，日前已宣布取消。

除了半導體業有所疑慮外，外界也關注製藥業，如以色列製藥大廠「梯瓦製藥工業有限公司」（TevaPharmaceutical Industries Ltd.）掌握超過三分之一的以色列製藥市場，更是全球最大非專利藥製藥企業。另外印度藥廠「瑞迪製藥」與「太陽製藥」在以色列也都有工廠，外界密切關注股價反應。

另外，鑽石是以色列最大出口品，以色列鑽石業主要聚焦鑽石加工，如切割與拋光。根據彭博資訊的供應鏈資料，俄羅斯礦業公司埃羅莎（Alrosa）有8.2%年營收來自以色列，以色列鑽石分級公司在新加坡的股價一度重挫3.1%。不過有專家認為現在市場上還有庫存，短線上價格或許波動不大，可能要到3到4個月後才會有漲幅反應。

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