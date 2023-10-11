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汪小菲2字酸大S再婚又刪文！張蘭嗆要活100年　阻止兒子復婚

▲汪小菲（左）對於前妻大S念念不忘，還開酸大S與具俊曄再婚「美好」又刪文。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲（左）對於前妻大S念念不忘，還開酸大S與具俊曄再婚「美好」又刪文。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲和大S（徐熙媛）2021年離婚，卻對前妻念念不忘，人在台灣的他和網紅直播連線脫口「復婚不好嗎」？引發軒然大波，大S透過經紀人發4點聲明婉拒前夫示愛，汪小菲認為嚴重偏離事實，要求大S經紀人於3天內道歉，否則要提告，夫妻繼續隔空交火，他還轉發大S、具俊曄的恩愛文章，寫下「美好」2字，隨即又再刪除，反覆態度搞得網友一頭霧水。

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▲汪小菲強調是關心大S健康狀況，不是戀愛腦。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲強調是關心大S健康狀況，不是戀愛腦。（圖／翻攝自微博）
大汪離婚後仍有官司進行，汪小菲9日和網紅連線直播，竟脫口說出對前妻有愛意，還提出可能復婚的4個論點，透露具俊曄跑了、大S身體不好需要照顧、家人喜歡跟汪小菲在一起、不會放下前妻等原因，加上大S確診咳個不停，認為自己應該照顧大S，反問眾人一句「復婚不好嗎」？但這都是他的一廂情願，完全沒問過大S想法；結果說完深情告白，他又去給女網紅直播刷禮物，深情人設再度崩塌。

▲大S。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S（左）強調與具俊曄婚姻幸福和睦，老公10月就會返回台灣舉辦畫展。（圖／Vogue Taiwan提供）
大S則透過經紀人發4點聲明，強調她與具俊曄婚姻關係和睦幸福，要求「汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛」，汪小菲則不滿反擊：「徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義」，表示大S經紀人所說偏離事實，影響他的聲譽，要求3天內道歉，否則提告。

汪小菲在微博貼出要求大S經紀人道歉的聲明，有網友苦勸他別再留戀，可以多看大S和具俊曄拍攝雜誌的放閃影片，好讓自己死心，結果他又轉發該文章，留下「美好」二字，隨即再度秒刪，卻被網友截圖瘋傳，傻眼說「這麼愛前妻怎麼當初還出軌呢？」、「可能是最近酸辣粉不太好賣吧」、「他們仨，他們家，都在為直播造勢」、「誰告訴我，他到底還有幾絲愛她還是純粹要熱度啊」。

▲汪小菲評論大S和具俊曄的放閃貼文，嘲諷「美好」後又刪文。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲評論大S和具俊曄的放閃貼文，嘲諷「美好」後又刪文。（圖／翻攝自微博）
張蘭聽聞兒子想復婚，隨即在直播時表達心疼，喊話全中國10幾億人很難找到20個像汪小菲這樣的暖男，嘲諷大S生病難受，就是人家設了個套，汪小菲就是太善良，才會開口說想復婚，但她強調絕不可能讓兒子與前媳婦破鏡重圓，和網友保證說：「放心吧不可能的，蘭姐還活100年看著他呢！」

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