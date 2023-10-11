IMF大砍台灣經濟成長至0.8％！國發會給定心丸揭2大成長動能
國際貨幣基金（IMF）日前大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%，國家發展委員會指出，雖然全球經濟仍持續影響台灣出口，但科技旺季將至，加上產業去庫存化逐步告一段落，今年第4季出口有望回到正成長，有助增加經濟動能。此外，今年通膨率估約2.1%，遠低於全球，政府將密切留意物價情形。
記者鄭妤安／台北報導
IMF在最新一期的《世界經濟展望》報告中，預估2023年全球實質GDP成長3％，維持先前預測結果。然而，明（2024）年預測降至2.9％。根據《路透》指出，中國房地產市場、地緣政治緊張及通膨率回升等不確定性，依然令人擔憂。
與此同時，IMF大幅下修今年台灣經濟成長率至0.8%，一旦預測成真，將是2009年以來的新低，而2024年成長率預期將為3％。此外，今明兩年度通貨膨脹率預期分別為2.1％及1.5％，明顯低於國際平均。
國發會針對報告回應，全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，但隨著科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年Q4出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。
國發會強調，政府也將持續強化內需動能，除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行國內公共建設，積極促進台灣產業升級轉型等，持續創造經濟成長新動能。另外，IMF預測台灣今年消費者物價指數（CPI）上漲2.1%，遠低於全球的6.9%，政府也將密切注意物價。