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MLB／遊騎兵7:1淘汰金鶯！賈西亞3分砲　睽違12年晉級美聯冠軍賽

▲德州遊騎兵隊Adolis García開轟，幫助遊騎兵隊睽違12年再度晉級美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵隊Adolis García開轟，幫助遊騎兵隊睽違12年再度晉級美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)德州遊騎兵隊今（11）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，結果遊騎兵靠著先發投手Nathan Eovaldi主投7局失1分，狂飆7次三振，加上Adolis García轟出一發3分砲，Corey Seager、Nathaniel Lowe都開轟，最終以7:1大勝金鶯，3連勝橫掃金鶯，自2011年後，再度晉級美聯冠軍賽。

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本季遊騎兵沒能拿下美聯西區龍頭，最後以美聯外卡驚險晉級季後賽，先以2:0擊敗坦帕灣光芒，晉級正賽後，又在5戰3勝制的分區系列賽，也以3連勝橫掃金鶯隊，有機會拿下隊史第一座世界大賽冠軍。

▲遊騎兵隊Nathan Eovaldi，先發7局失1分，幫助遊騎兵挺進季後賽美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵隊Nathan Eovaldi，先發7局失1分，幫助遊騎兵挺進季後賽美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
面對金鶯隊先發Dean Kremer，手感火燙的Corey Seager在首局就開轟，幫助遊騎兵先得分，2局下Mitch Garver敲出二壘安打又打進2分，加上Adolis Garcia418英尺的超特大左外野3分砲，一棒定江山。

6局下遊騎兵又靠Nathaniel Lowe開轟，幫助遊騎兵隊拉開比數，也達成自2011年以來，球隊睽違12年進入美聯冠軍戰的目標。

前巨人隊主帥Bruce Bochy轉戰遊騎兵，第一年球季就幫助遊騎兵打進美聯冠軍賽，他生涯季後賽累積49勝，排名大聯盟史上第五。


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