與侯友宜合體「祝高票當選！」韓國瑜：希望戰鬥藍擦亮國民黨招牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國瑜說，感謝中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌召集戰鬥藍，這是「背著石頭唱歌」吃力不討好，出錢出力，還會擔心背後的非議，但他們義無反顧，就是為了打造立法院有戰鬥力的立委團隊。
韓國瑜指出，當過兵的人都知道，除了陸海空外，還有特戰部隊；當過警察的也知道，除了一般編制，還有訓練小組，特戰部隊、訓臉小組都是針對最危險的時候立刻出動的團隊，國民黨在立院也應有針對重大情況的團隊。
韓國瑜說，江湖有三把刀，立委也有三把刀，為民喉舌的質詢刀， 為人民看緊荷包的預算審查的刀，不能有不適當法律案通過的法律審查的刀，打造優秀的立委團隊，戰鬥藍肩負重責大任。
韓國瑜指出，他剛從海外回國，海內外的朋友都對國民黨很失望，覺得國民黨怎麼這麼軟、這麼弱，什麼事情都不敢大聲講出來，希望戰鬥藍能擦亮招牌。
韓國瑜期許，國民黨立委若能做到不貪腐、不腐敗、愛人民，相信國民黨支持度一定會提升，文能戰、舞能鬥、心中有理想，祝福戰鬥藍高票當選、也祝褔侯友宜高票當選。
當最後大合照環節，侯友宜與韓國瑜並肩站著，當主持人高喊侯友宜凍蒜，韓國瑜也跟著一起喊，當有立委想喊韓國瑜加油時，被韓國瑜制止，隨後就結束大合照環節。