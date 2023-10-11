和平高中遭恐嚇「在穿堂大屠殺」！校方急報警　警察明早校門戒護

與侯友宜合體「祝高票當選！」韓國瑜：希望戰鬥藍擦亮國民黨招牌

▲韓國瑜與侯友宜在戰鬥藍記者會同台。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）
▲韓國瑜與侯友宜在戰鬥藍記者會同台。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）

記者余祥／台北報導

前高雄市長韓國瑜跟國民黨總統參選人侯友宜今（10）日在戰鬥藍記者會中合體，韓國瑜高喊「祝褔侯友宜高票當選」、「侯友宜凍蒜」，當大合照環節有立委準備要讓大家一起喊「韓國瑜加油」，立刻被韓國瑜制止；韓國瑜說，海內外朋友都對國民黨很失望，希望戰鬥藍可以擦亮招牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戰鬥藍召開記者會，與立委參選人提出共同政見，侯友宜與韓國瑜更公開合體。

韓國瑜說，感謝中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌召集戰鬥藍，這是「背著石頭唱歌」吃力不討好，出錢出力，還會擔心背後的非議，但他們義無反顧，就是為了打造立法院有戰鬥力的立委團隊。

韓國瑜指出，當過兵的人都知道，除了陸海空外，還有特戰部隊；當過警察的也知道，除了一般編制，還有訓練小組，特戰部隊、訓臉小組都是針對最危險的時候立刻出動的團隊，國民黨在立院也應有針對重大情況的團隊。

韓國瑜說，江湖有三把刀，立委也有三把刀，為民喉舌的質詢刀， 為人民看緊荷包的預算審查的刀，不能有不適當法律案通過的法律審查的刀，打造優秀的立委團隊，戰鬥藍肩負重責大任。

韓國瑜指出，他剛從海外回國，海內外的朋友都對國民黨很失望，覺得國民黨怎麼這麼軟、這麼弱，什麼事情都不敢大聲講出來，希望戰鬥藍能擦亮招牌。

韓國瑜期許，國民黨立委若能做到不貪腐、不腐敗、愛人民，相信國民黨支持度一定會提升，文能戰、舞能鬥、心中有理想，祝福戰鬥藍高票當選、也祝褔侯友宜高票當選。

當最後大合照環節，侯友宜與韓國瑜並肩站著，當主持人高喊侯友宜凍蒜，韓國瑜也跟著一起喊，當有立委想喊韓國瑜加油時，被韓國瑜制止，隨後就結束大合照環節。

▲韓國瑜、侯友宜與戰鬥藍大合照。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）
▲韓國瑜、侯友宜與戰鬥藍大合照。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）

朱立倫力邀接任黨副主席　韓國瑜：還沒決定、不在乎職務全力以赴

已與柯文哲辦取得聯繫　侯友宜：兩邊坐下來談、朝藍白合往前走

桶箍出手了！韓國瑜、柯文哲時隔4年見面　盼用小我凝聚大我

韓國瑜回來了！11日同台侯友宜開記者會　集結33立委發布政策草案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞