吸年輕台僑返台！21歲台法混血「第一公主」加入賴清德海外青年團

杜若薇是「2023台美小姐選拔賽」第一公主，就讀於柏克萊加州大學（University of California, Berkeley），在社群媒體上共坐擁逾17萬粉絲，擁有高顏值、高學歷的杜若薇在美國出生長大，會說中文、台語、英文、法文與西班牙文共五種語言，每年暑假都會和台灣母親回台南老家探望祖父母；她曾在選美自我介紹以流利台語說她是阿公阿嬤帶大的，「希望提升台灣國際地位，做一個認真勇敢溫柔的台灣人」。
杜若薇說，她來自熱愛民主自由的家庭，母親張郁芬因求學與工作旅居美國26年，依然心繫台灣，積極參與僑務工作，賴清德8月過境美國時，母親也帶著她一同出席舊金山僑宴。
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杜若薇表示，僑宴結束後，她和媽媽都很希望能成為賴清德在選戰中的助力，也獲得賴清德競辦的熱烈歡迎，於是她決定投入競選志工行列，並加入新成立的海外青年團，透過文宣宣傳、社群影響力號召海外首投族回台投票挺賴，「如果有需要幫助，我都是可以做」。
「我相信他最重要的目標，是確保台灣能維持自由民主」，杜若薇說，她在美國生活多年，見識過各式各樣的國家與文化後，認為她更偏好自由民主的生活方式，也支持賴清德對民主和平與區域穩定的主張。她認為，賴清德的政治經歷完整，不僅最了解台灣，也是最能解決問題的總統參選人。
賴清德競辦發言人郭雅慧表示，的確有些海外青年來熱情探詢，競辦有準備成立海外青年團，借重新世代創意，目前仍在討論階段，除了杜若薇，也有一位日本創業青年表達了意願，競辦都很歡迎，主要是希望一起幫助催票以及社群文宣宣傳等。