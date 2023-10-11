保密切結書遭註記「拒簽」　馬文君反控：文件洩露給媒體也是洩密

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不僅如此，週刊還報導，在2019年另一場祕密會議，馬文君拿著紙筆抄下資訊頻頻進出會場，隔年另一場會議，馬甚至不顧保密規定，在會場撥打PHS手機轉述簡報內容。
對此，國民黨團今天召開「保密依法辦理，民進黨團不要裝傻扭曲抺黑 」記者會，馬文君先是指出，國安會諮詢委員、潛艦小組召集人黃曙光日前一席話，「有立委一直在搞」，引發風暴，她認為應該靜待司法調查。
針對週刊報導，馬文君遭註記不簽署機密文件？馬文君先是質疑「PHS是什麼東西，是很久的東西了」，馬強調，特定人士一直反覆跳針，不管立法院議事規則、國防部，只要出席保密會議，就是要負起保密責任，且當天會議主席是民進黨立委王定宇，「如果我不簽，如果這是必要的，他可以把我趕出去，不讓我開會」。
馬文君再指，在機敏會議產出的文件，包括表單、簽名，其實都應該屬於機敏文件，不過，到底是誰洩密給媒體？這也是洩密，不然這就是假訊息，因為不可以用圖示的。
馬文君說，一切源頭都是黃曙光，既然講了「有立委一直在搞」，後面是否被政治操控？她不曉得，馬呼籲黃曙光不要躲在自己背後，「這已經不是選舉操作，已經是政治謀殺」，還請民進黨主席賴清德，不要用網軍惡意抹黑自己，因為不是自己要選總統。