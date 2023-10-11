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保密切結書遭註記「拒簽」　馬文君反控：文件洩露給媒體也是洩密

▲國民黨立委馬文君認為，把她未簽署保密切結書洩露給媒體，也是洩密。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立委馬文君認為，把她未簽署保密切結書洩露給媒體，也是洩密。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

有媒體報導，國民黨立委馬文君在2019年某場外交及國防委員會秘密會議上，拒簽保密切結書，甚至在之後的會議中，頻作筆記、在會場撥打「PHS手機」轉述簡報內容。對此，馬文君今（11）日澄清，只要出席保密會議，就是要負起保密責任，更提及簽名應該屬於機敏文件，「到底是誰洩密給媒體？這也是洩密」。

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有週刊報導，2019年3月28日，外交及國防委員會邀請時任國防部長的嚴德發報告潛艦國造執行進度，國防部共準備「三份資料」給立委簽名，一是簽到表，二是領取簡報資料領取表上，最後才是簽保密切結書，不過，只有馬文君簽了前兩張表，卻拒簽保密切結書，海軍人員發現後拿去請馬補簽，她還是拒簽。

不僅如此，週刊還報導，在2019年另一場祕密會議，馬文君拿著紙筆抄下資訊頻頻進出會場，隔年另一場會議，馬甚至不顧保密規定，在會場撥打PHS手機轉述簡報內容。

對此，國民黨團今天召開「保密依法辦理，民進黨團不要裝傻扭曲抺黑 」記者會，馬文君先是指出，國安會諮詢委員、潛艦小組召集人黃曙光日前一席話，「有立委一直在搞」，引發風暴，她認為應該靜待司法調查。

針對週刊報導，馬文君遭註記不簽署機密文件？馬文君先是質疑「PHS是什麼東西，是很久的東西了」，馬強調，特定人士一直反覆跳針，不管立法院議事規則、國防部，只要出席保密會議，就是要負起保密責任，且當天會議主席是民進黨立委王定宇，「如果我不簽，如果這是必要的，他可以把我趕出去，不讓我開會」。

馬文君再指，在機敏會議產出的文件，包括表單、簽名，其實都應該屬於機敏文件，不過，到底是誰洩密給媒體？這也是洩密，不然這就是假訊息，因為不可以用圖示的。

馬文君說，一切源頭都是黃曙光，既然講了「有立委一直在搞」，後面是否被政治操控？她不曉得，馬呼籲黃曙光不要躲在自己背後，「這已經不是選舉操作，已經是政治謀殺」，還請民進黨主席賴清德，不要用網軍惡意抹黑自己，因為不是自己要選總統。

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