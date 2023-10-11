台中國慶煙火提早放、無人機腰斬！眾怒「史上最爛」 中市府道歉
國慶煙火相隔9年移師台中舉辦，適逢4天連假、又主打連放36分鐘，不少人特別驅車前往觀賞精彩的煙火秀。但昨（10）晚活動卻是狀況連連，原定晚間8時施放的煙火，卻提早20分鐘、晚間7時40分就施放，一堆人趕到現場才發現已放完，有人還在路邊吃晚餐「吃到一半衝出來看」，讓眾人相當錯愕！
記者周淑萍/綜合報導
民眾怨言灌爆台中市長盧秀燕、「漾台中」臉書，怒批今年國慶煙火是史上最爛！台中市新聞局長鄭照新今（11）日坦承，國慶晚會流程安排有瑕疵，為了連貫節目才提早施放煙火，台中市政府為此表達歉意。
昨（10）晚在台中舉辦的國慶煙火，原本是令人期待的大型活動，根據市府統計，包括中央公園及15處建議觀賞地點，到晚上9時為止，共湧入逾37萬觀賞人次。沒想到卻狀況連連，重頭戲的煙火秀提早20分鐘施放，原本表定晚間8時施放，卻逕行提早到7時40分開始，讓許多人都相當錯愕：「不是說好8點嗎」、「提早放幹嘛還要排行程」、「規劃設計真差」、「煙火比預定提早放是否太誇張」。
而舞台區設計更被網友認為荒腔走板，藝人全程背對「觀眾」表演，讓滿心期待粉絲無奈表示：「表演舞台只向貴賓席，現場觀眾根本看不到」、「舞台離觀眾好像很遠」、「看背影的演唱會」、「舞台好慘」。原本預計演出的無人機表演也只有短時間現身，一連串烏龍讓人忍不住痛批，今年雙十大秀是「史上最爛的國慶煙火」。
針對煙火施放爭議，台中市府昨晚第一時間回應，指國慶煙火活動為國家重要慶典，致詞的總統蔡英文、台中市長盧秀燕、國慶籌備委員會主委、立法院院長游錫堃均，特別體諒大批久候的民眾，致詞均力求精簡，以致較表定時間提前結束。
至於無人機表演取消一事，台中市府則稱是因有60台不明空拍機硬闖管制區、入侵中央公園上空，導致訊號遭到干擾，基於維安及現場人員安全考量，不得不臨時取消。但網友依舊不買單狠罵：「準時很難？致詞時間太短？理由太爛了！」
台中市新聞局長鄭照新今（11）日表示，由於昨晚嘉賓致詞簡短，為了避免民眾久候，因此未以其他節目替代因應，現場人員判斷之下，決定讓流程順暢進行，故提早施放煙火，坦承在流程安排上有疏失。對於造成民眾觀賞不及，市府為此表示歉意。