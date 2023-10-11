讓哈馬斯後悔！以色列防長「解除作戰限制」 全面進攻加薩
以色列以及巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的衝突持續，目前即將邁入第5天。以色列先前表示將徵召30萬後備軍人，準備進攻加薩地區。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）10日表示，他已經鬆綁所有作戰限制，讓以色列部隊開始對加薩走廊展開「全面進攻」，並提及戰鬥可能將長達數個月。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，葛朗特10日前往以色列南部的雷伊姆軍事基地，視察以色列列國防軍（IDF）的備戰狀態。他也向部隊發表演說，表示「我已經解除所有限制，我們已經對於這個地區（重新獲得）控制，而我們即將進行全面進攻。」葛朗特直言，哈馬斯一定會後悔這一刻，「無論是誰來謀殺老弱婦孺，我們將竭盡全力殲滅他們，毫不妥協。」
不過葛朗特同時也提到戰鬥長達數個月的可能性，他表示「我們會在幾個月後回到這裡、回到貝里（Be'eri），而情況將有不同。我們將重新安置集體莊園。」
以色列國防軍發言人哈加里少將（Daniel Hagari）指出，目前軍隊首要任務就是「擊殺哈馬斯高層」，並給予部隊只是也十分明確，就是「找到恐怖份子並消滅他們」。他在宣布兩名哈馬斯死訊後也強調，「我們不會停止消滅哈瑪斯高級官員。」
一名埃及官員10日向《以色列時報》透露，以色列已經通知開羅當局，正準備對加薩敢開長達數個月的地面攻勢，以色列迄今拒絕埃及任何調解或緩和局勢的方案，表明以色列在考慮停火之前，希望對哈馬斯進行致命打擊。