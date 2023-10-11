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以巴戰事起！專家解析美元為何沒漲反跌　最新投資教戰看這

▲以巴戰爭爆發，美股連3漲，美元指數不漲反跌，專家提供最新看法及投資教戰。（圖／記者顏真真攝）
▲以巴戰爭爆發，美股連3漲，美元指數不漲反跌，專家提供最新看法及投資教戰。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，不過，美元一反常態不漲反跌，外匯專家今（11）日受訪認為，以巴戰事剛好解了市場燃眉之急，原本10年期美債殖利率不斷創新高，美元指數走強 ，儼然成金融市場地雷，資金不斷往美國跑，以巴戰事剛好解決這困局，美債殖利率回跌，警報暫時解除，美股也連漲3日，只是後續仍要觀察戰事是否擴大，目前美元操作策略，建議可先觀察一下再布局，畢竟未來1年仍沒有降息空間下，美元仍維持相對利差優勢，保守投資人建議可美元、黃金各5成。

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儘管以巴戰事令市場擔憂，但在美國聯準會（Fed）官員暫緩升息的鴿派言論，加上美國公債殖利率未再創新高，美股連漲3日，美元指數也回跌至106以下，亞洲主要貨幣兌美元走揚，台北股、匯市今日在連假後首個交易也同步走揚，新台幣兌美元一度大升逾1角，來到32.09元，目前在32.1元震盪整理。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以巴戰事發生剛好解除市場的燃眉之急，上周10年期美債殖利率不斷創新高，美元指數也走強，引發市場恐慌錢往美國跑，主要是殖利率攀升對債市是空頭，對股市也不好，投資人會棄股保有現金，尤其買美元更好，光利息就有5%，對金融市場來說就是個地雷，若美債殖利率飆高破5%，恐讓3月美國銀行倒閉危機再起，以巴戰事爆發，剛好解決這困局。

陳有忠說，美債殖利率一度衝上4.8%以上，現回跌到4.6%多，警報暫時解除，美股也未受以巴戰爭影響，市場揣測可能因全球金融重鎮華爾街，有高達5成的金融菁英都是猶太人，他們也不希望重演美國911的歷史，當時蓋達組織已故首腦賓拉登利用金融工具放空股市、做多油價，這次不想讓哈馬斯這些激進份子在金融市場撈錢，可能也是美股獲得支撐的原因之一。

陳有忠認為，只要股市穩定，以巴戰爭的影響就有限，就會被邊緣化，以巴戰爭的後座力就小於俄烏戰爭，金融風暴也暫時解除，除非包括伊朗等各方支持者也加入戰局，因此，後續仍要再觀察這場以巴戰事如何進行。

也由於中東緊張局勢再起，對黃金表現相對有利，原本戰事爆發理應同步上漲的美元，這次反而沒那麼強，只有黃金在漲，這也是因為金價也跌了一陣子，而美元指數已強一陣子，尤其美國聯準會也沒表態一定會再升息，10年期美債殖利率卻衝到4.8%以上，美元指數亦一度升破107，跌破市場眼鏡，

不過，陳有忠預期，美國11及12月可能不會再升息，畢竟以巴戰事會抵消一些消費力，這場戰事又剛好可導正先前扭曲的市場，包括將跌多的金價回調，過強美元拉回來。也因此，他建議，想買美元可以先觀望一下，等美元休息時再布局，因為未來1年沒有降息空間，美元可維持相對利差優勢，美元仍值得投資，只是建議保守投資人美元與黃金持有比例可各占一半。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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