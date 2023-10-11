以巴戰事起！專家解析美元為何沒漲反跌　最新投資教戰看這

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以巴戰事發生剛好解除市場的燃眉之急，上周10年期美債殖利率不斷創新高，美元指數也走強，引發市場恐慌錢往美國跑，主要是殖利率攀升對債市是空頭，對股市也不好，投資人會棄股保有現金，尤其買美元更好，光利息就有5%，對金融市場來說就是個地雷，若美債殖利率飆高破5%，恐讓3月美國銀行倒閉危機再起，以巴戰事爆發，剛好解決這困局。
陳有忠說，美債殖利率一度衝上4.8%以上，現回跌到4.6%多，警報暫時解除，美股也未受以巴戰爭影響，市場揣測可能因全球金融重鎮華爾街，有高達5成的金融菁英都是猶太人，他們也不希望重演美國911的歷史，當時蓋達組織已故首腦賓拉登利用金融工具放空股市、做多油價，這次不想讓哈馬斯這些激進份子在金融市場撈錢，可能也是美股獲得支撐的原因之一。
陳有忠認為，只要股市穩定，以巴戰爭的影響就有限，就會被邊緣化，以巴戰爭的後座力就小於俄烏戰爭，金融風暴也暫時解除，除非包括伊朗等各方支持者也加入戰局，因此，後續仍要再觀察這場以巴戰事如何進行。
也由於中東緊張局勢再起，對黃金表現相對有利，原本戰事爆發理應同步上漲的美元，這次反而沒那麼強，只有黃金在漲，這也是因為金價也跌了一陣子，而美元指數已強一陣子，尤其美國聯準會也沒表態一定會再升息，10年期美債殖利率卻衝到4.8%以上，美元指數亦一度升破107，跌破市場眼鏡，
不過，陳有忠預期，美國11及12月可能不會再升息，畢竟以巴戰事會抵消一些消費力，這場戰事又剛好可導正先前扭曲的市場，包括將跌多的金價回調，過強美元拉回來。也因此，他建議，想買美元可以先觀望一下，等美元休息時再布局，因為未來1年沒有降息空間，美元可維持相對利差優勢，美元仍值得投資，只是建議保守投資人美元與黃金持有比例可各占一半。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。